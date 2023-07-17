В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
Власти Крыма: в Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения
12:43 17.07.2023 (обновлено: 14:02 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧеловек с чемоданом
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. По поступающим заявкам для них будет предоставлено размещение с питанием. Также некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих на своих территориях, перенеся их отъезд на более позднюю дату", - сообщил советник главы республики.
В Керчи пункты временного размещения открыты в гостиницах "Меридиан" (улица Марата, 9) и "Мечта Тея" (переулок Орджоникидзе, 5). Также ПВР работает по адресу шоссе Героев Сталинграда, 41а, в санатории "Москва-Крым"(Московская, 18), в здании детской школы искусств им. Сердюка (улица Войкова, 30) и в школе №26 (Кирова, 113). В случае необходимости число ПВР увеличат.
В Феодосии пункты расположены в отеле "Галеон", "Феодосия" и "Юность", пансионатах "Золотой берег", "Голубой залив", "Украина", на турбазах "Запорожская сечь" и "Альтернатива", в гостиницах "Колыбель Коктебеля", "Коронель", "Fort Nox", "Хелена", "Хижина Робинзона", "Гранд Астория".
Ранее после ЧП на Крымском мосту в республике открылся оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области.
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