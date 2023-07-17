https://crimea.ria.ru/20230717/v-feodosii-i-kerchi-otkryli-punkty-vremennogo-razmescheniya-dlya-turistov-1130110642.html

В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T12:43

2023-07-17T12:43

2023-07-17T14:02

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СИМЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.В Керчи пункты временного размещения открыты в гостиницах "Меридиан" (улица Марата, 9) и "Мечта Тея" (переулок Орджоникидзе, 5). Также ПВР работает по адресу шоссе Героев Сталинграда, 41а, в санатории "Москва-Крым"(Московская, 18), в здании детской школы искусств им. Сердюка (улица Войкова, 30) и в школе №26 (Кирова, 113). В случае необходимости число ПВР увеличат.В Феодосии пункты расположены в отеле "Галеон", "Феодосия" и "Юность", пансионатах "Золотой берег", "Голубой залив", "Украина", на турбазах "Запорожская сечь" и "Альтернатива", в гостиницах "Колыбель Коктебеля", "Коронель", "Fort Nox", "Хелена", "Хижина Робинзона", "Гранд Астория".Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>Ранее после ЧП на Крымском мосту в республике открылся оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мостуСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойЦены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет

https://crimea.ria.ru/20230717/sk-pokazal-video-posledstviy-terakta-na-krymskom-mostu-1130109664.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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