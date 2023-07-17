Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/v-feodosii-i-kerchi-otkryli-punkty-vremennogo-razmescheniya-dlya-turistov-1130110642.html
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T12:43
2023-07-17T14:02
пвр
крымский мост
чп на крымском мосту
крым
новости крыма
теракт
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/24/1118492428_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_dd5a208955c741b25c172dc8cc9842bf.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.В Керчи пункты временного размещения открыты в гостиницах "Меридиан" (улица Марата, 9) и "Мечта Тея" (переулок Орджоникидзе, 5). Также ПВР работает по адресу шоссе Героев Сталинграда, 41а, в санатории "Москва-Крым"(Московская, 18), в здании детской школы искусств им. Сердюка (улица Войкова, 30) и в школе №26 (Кирова, 113). В случае необходимости число ПВР увеличат.В Феодосии пункты расположены в отеле "Галеон", "Феодосия" и "Юность", пансионатах "Золотой берег", "Голубой залив", "Украина", на турбазах "Запорожская сечь" и "Альтернатива", в гостиницах "Колыбель Коктебеля", "Коронель", "Fort Nox", "Хелена", "Хижина Робинзона", "Гранд Астория".Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;Ранее после ЧП на Крымском мосту в республике открылся оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мостуСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойЦены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
https://crimea.ria.ru/20230717/sk-pokazal-video-posledstviy-terakta-na-krymskom-mostu-1130109664.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/24/1118492428_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_97f251cab89cdee41cc3f4aeccb5535a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пвр, крымский мост, чп на крымском мосту, крым, новости крыма, теракт, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, транспорт
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

Власти Крыма: в Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения

12:43 17.07.2023 (обновлено: 14:02 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧеловек с чемоданом
Человек с чемоданом - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. По поступающим заявкам для них будет предоставлено размещение с питанием. Также некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих на своих территориях, перенеся их отъезд на более позднюю дату", - сообщил советник главы республики.
В Керчи пункты временного размещения открыты в гостиницах "Меридиан" (улица Марата, 9) и "Мечта Тея" (переулок Орджоникидзе, 5). Также ПВР работает по адресу шоссе Героев Сталинграда, 41а, в санатории "Москва-Крым"(Московская, 18), в здании детской школы искусств им. Сердюка (улица Войкова, 30) и в школе №26 (Кирова, 113). В случае необходимости число ПВР увеличат.
В Феодосии пункты расположены в отеле "Галеон", "Феодосия" и "Юность", пансионатах "Золотой берег", "Голубой залив", "Украина", на турбазах "Запорожская сечь" и "Альтернатива", в гостиницах "Колыбель Коктебеля", "Коронель", "Fort Nox", "Хелена", "Хижина Робинзона", "Гранд Астория".
Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>
Ранее после ЧП на Крымском мосту в республике открылся оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости люди получат помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом.
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
При ЧП на мосту погибла семья из Белгородской области.
СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
Ситуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:53
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
ПВРКрымский мостЧП на Крымском мостуКрымНовости КрымаТерактСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
14:23В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
14:10Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме
13:55Великобритания ввела санкции против "Артека"
13:44Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
13:39Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
13:32В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
13:27Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России
13:16В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
13:03Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
12:58Продлят ли отели Крыма проживание для туристов
12:52Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
12:43В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
12:39Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
12:01Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
11:53СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
11:45ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
Лента новостейМолния