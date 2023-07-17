СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
Следственный комитет РФ опубликовал кадры последствий атаки на Крымский мост
11:53 17.07.2023 (обновлено: 11:59 17.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСитуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.
В ролике показана работа следственной группы. Как видно на записи, дорожное полотно в месте удара сильно наклонено, но опоры остались стоять.
На кадрах также виден пострадавший автомобиль, вокруг лежит множество обломков.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
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