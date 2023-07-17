https://crimea.ria.ru/20230717/sk-pokazal-video-posledstviy-terakta-na-krymskom-mostu-1130109664.html

СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T11:53

2023-07-17T11:53

2023-07-17T11:59

чп на крымском мосту

крым

видео

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.В ролике показана работа следственной группы. Как видно на записи, дорожное полотно в месте удара сильно наклонено, но опоры остались стоять.На кадрах также виден пострадавший автомобиль, вокруг лежит множество обломков.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУИз Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионыКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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