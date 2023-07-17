Рейтинг@Mail.ru
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/sk-pokazal-video-posledstviy-terakta-na-krymskom-mostu-1130109664.html
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T11:53
2023-07-17T11:59
чп на крымском мосту
крым
видео
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130107016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e348d01b381a6bfa0eeba23d80fe747.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.В ролике показана работа следственной группы. Как видно на записи, дорожное полотно в месте удара сильно наклонено, но опоры остались стоять.На кадрах также виден пострадавший автомобиль, вокруг лежит множество обломков.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУИз Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионыКак добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130107016_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_eac2eebd157456a0c457709bcc7a7002.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, крым, видео, крымский следком
СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

Следственный комитет РФ опубликовал кадры последствий атаки на Крымский мост

11:53 17.07.2023 (обновлено: 11:59 17.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСитуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года
Ситуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.
В ролике показана работа следственной группы. Как видно на записи, дорожное полотно в месте удара сильно наклонено, но опоры остались стоять.
На кадрах также виден пострадавший автомобиль, вокруг лежит множество обломков.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы
Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: карта
ЧП на Крымском мостуКрымВидеоКрымский Следком
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
12:01Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
11:53СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
11:45ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
10:57Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине
10:53Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
10:45Из Крыма в Ростовскую область: как организуют проезд через новые регионы
10:38На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело
10:11Крымский мост поврежден из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
10:06Работа Керченской паромной переправы возобновлена
09:56В Крыму назвали виновников ЧП на Крымском мосту
09:41Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
09:37Цены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
08:51Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
08:31Что произошло на Крымском мосту
08:30Пригородный поезд Анапа – Керчь задерживается из-за инцидента на мосту
07:47Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами
Лента новостейМолния