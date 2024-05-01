https://crimea.ria.ru/20240501/kak-vybrat-pravilnyy-kulich-k-paskhe-1136971540.html
Как выбрать правильный кулич к Пасхе
Как выбрать правильный кулич к Пасхе - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Как выбрать правильный кулич к Пасхе
При покупке куличей к Пасхе следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета. Соответствующие... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T12:51
2024-05-01T12:51
2024-05-01T12:51
пасха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. При покупке куличей к Пасхе следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета. Соответствующие рекомендации россиянам дал Роспотребнадзор."При покупке готового кулича следует обратить внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель", - говорится в сообщении.При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, говорится в сообщении.При покупке творога для приготовления пасхи эксперты рекомендуют убедиться в его качестве - хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверкуФАС запретила поднимать цены на яйца накануне ПасхиПодорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240427/na-krymkhlebe-osvyatili-pervye-kulichi--s-izyumom-tsukatami-i-konyakom-1136913277.html
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пасха, роспотребнадзор, качество, продукты, совет эксперта, общество, безопасность, новости
Как выбрать правильный кулич к Пасхе
Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору куличей и творога к Пасхе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. При покупке куличей к Пасхе следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета. Соответствующие рекомендации россиянам дал Роспотребнадзор.
"При покупке готового кулича следует обратить внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, верхушка готового кулича должна быть сухой, иначе продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Кроме того, на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, добавили в Роспотребнадзоре.
При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, говорится в сообщении.
При покупке творога для приготовления пасхи эксперты рекомендуют убедиться в его качестве - хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.
Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта.
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