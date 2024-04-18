Рейтинг@Mail.ru
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240418/fas-zapretila-podnimat-tseny-na-yaytsa-nakanune-paskhi-1136651909.html
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи - РИА Новости Крым, 18.04.2024
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:38
2024-04-18T10:38
пасха
цены на куриные яйца
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены и тарифы
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269087_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c3442a41c5483f26007132d05e106c6d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Цены на яйца накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение цен на эту продукцию запрещено. Соответствующие письма ФАС направила производителям и торговым сетям, сообщили в пресс-службе.Ведомство рекомендует при снижении себестоимости продукции соответствующим образом изменять ценовую политику. Торговые сети также обязаны после снижения отпускных цен на куриные яйца "транслировать" снижение конечным потребителям."ФАС России также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйцаЦены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных делФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269087_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_effcf72c26dcbb92a61244d0eefaf7d1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пасха, цены на куриные яйца, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, новости, россия
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи

Накануне Пасхи ФАС запретила производителям поднимать цены на яйца

10:38 18.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Цены на яйца накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение цен на эту продукцию запрещено. Соответствующие письма ФАС направила производителям и торговым сетям, сообщили в пресс-службе.
"В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует при снижении себестоимости продукции соответствующим образом изменять ценовую политику. Торговые сети также обязаны после снижения отпускных цен на куриные яйца "транслировать" снижение конечным потребителям.
"ФАС России также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел
ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца
 
ПасхаЦены на куриные яйцаФАС (Федеральная антимонопольная служба)Цены и тарифыНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
10:29Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
10:13Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе
10:00Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться
09:58Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
09:37Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах
09:03Вода поднимается: ситуация с паводками в России
08:45В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды
08:31Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
08:01Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
07:52В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах
07:38Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России
07:33Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма
07:02Где в Севастополе не будет света в четверг
06:36Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
06:20Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область
06:0821 воздушная цель сбита над Белгородом
00:01На Крым идет холодный фронт Балканского циклона
00:00Какой сегодня праздник: 18 апреля
23:2514 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Лента новостейМолния