ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
Накануне Пасхи ФАС запретила производителям поднимать цены на яйца
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Цены на яйца накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение цен на эту продукцию запрещено. Соответствующие письма ФАС направила производителям и торговым сетям, сообщили в пресс-службе.
"В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует при снижении себестоимости продукции соответствующим образом изменять ценовую политику. Торговые сети также обязаны после снижения отпускных цен на куриные яйца "транслировать" снижение конечным потребителям.
"ФАС России также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.
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