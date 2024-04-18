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ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи

ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи - РИА Новости Крым, 18.04.2024

ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи

накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T10:38

2024-04-18T10:38

2024-04-18T10:38

пасха

цены на куриные яйца

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Цены на яйца накануне православного праздника Пасхи повышаться не должны. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение цен на эту продукцию запрещено. Соответствующие письма ФАС направила производителям и торговым сетям, сообщили в пресс-службе.Ведомство рекомендует при снижении себестоимости продукции соответствующим образом изменять ценовую политику. Торговые сети также обязаны после снижения отпускных цен на куриные яйца "транслировать" снижение конечным потребителям."ФАС России также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйцаЦены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных делФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, цены на куриные яйца, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, новости, россия