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Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
В Крыму нет объективных предпосылок для роста цен на продукты в преддверии праздника Пасхи, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:37
2024-04-16T11:37
2024-04-16T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму нет объективных предпосылок для роста цен на продукты в преддверии праздника Пасхи, заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал крымчан сообщать о необоснованно высоких ценах на продукты питания на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".Аксенов заверил, что на все обращения последует "соответствующая реакция" властей.Правительство Крыма ранее подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.В перечень вошли говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курятина, мороженная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб из муки 1 и 2 сортов, крупы (рис, пшено, гречка), макароны, овощи "борщевого набора", яблоки.Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщил ранее Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, апельсины, а также куриные яйца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в мае пройдут две ярмарки местных фермеровВ России обнулили пошлины на ввоз помидоровВ России оценили объем производства яиц
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Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
Власти Крыма заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты к Пасхе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму нет объективных предпосылок для роста цен на продукты в преддверии праздника Пасхи, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Объективных предпосылок для роста цен на продовольственные товары в Крыму, в том числе и в преддверии праздника Пасхи, нет. Участниками рынка, которые допускают необоснованное повышение стоимости продуктов, движет лишь жадность и жажда наживы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики призвал крымчан сообщать о необоснованно высоких ценах на продукты питания на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства
в социальной сети "ВКонтакте".
Аксенов заверил, что на все обращения последует "соответствующая реакция" властей.
Правительство Крыма ранее подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары
. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.
В перечень вошли говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курятина, мороженная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб из муки 1 и 2 сортов, крупы (рис, пшено, гречка), макароны, овощи "борщевого набора", яблоки.
Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму
в феврале до 7,2%, сообщил ранее Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, апельсины, а также куриные яйца.
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