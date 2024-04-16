https://crimea.ria.ru/20240416/podorozhayut-li-k-paskhe-yaytsa-v-krymu-1136588619.html

Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму

Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму

В Крыму нет объективных предпосылок для роста цен на продукты в преддверии праздника Пасхи, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:37

2024-04-16T11:37

2024-04-16T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму нет объективных предпосылок для роста цен на продукты в преддверии праздника Пасхи, заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал крымчан сообщать о необоснованно высоких ценах на продукты питания на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".Аксенов заверил, что на все обращения последует "соответствующая реакция" властей.Правительство Крыма ранее подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Согласно документу, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, наценка на которые не должна превышать 5%.В перечень вошли говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курятина, мороженная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб из муки 1 и 2 сортов, крупы (рис, пшено, гречка), макароны, овощи "борщевого набора", яблоки.Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщил ранее Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, апельсины, а также куриные яйца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в мае пройдут две ярмарки местных фермеровВ России обнулили пошлины на ввоз помидоровВ России оценили объем производства яиц

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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