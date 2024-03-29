Рейтинг@Mail.ru
Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240329/torgovye-seti-kryma-stabiliziruyut-tseny-po-30-tovarnym-pozitsiyam--aksenov-1136130200.html
Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
Торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров. Об этом сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T12:16
2024-03-29T12:21
сергей аксенов
минпромполитики крыма
новости крыма
крым
деньги
цены в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749099_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d03a1b532022835437b2b5b4130ce57a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров. Об этом сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов.По его данным, пятипроцентную надбавку сохранят 24 торговые сети, в том числе 44 магазина "Яблоко", 52 магазина "ПУД", 7 магазинов "Безцен", 10 магазинов "Корзина", 45 – "Доброцен" , 12 – "Ценник", 24 – "Гузель" и другие, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте регионального управления Минпромполитики. Мониторинг цен в республике продолжат, к этому процессу должны подключиться во всех муниципалитетах, написал Аксенов.Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщил ранее в пятницу Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, подешевели апельсины. На яйца также замедлился годовой рост цен. Читайте также на РИА Новости Крым:До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияВ России оценили объем производства яицАксенов назвал три главные проблемы Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749099_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e6e74f6c1a413fc845596e1d4b04623a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, минпромполитики крыма, новости крыма, крым, деньги, цены в крыму, общество
Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов

Аксенов: торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований товаров

12:16 29.03.2024 (обновлено: 12:21 29.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров. Об этом сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов.

"Стабилизировать цены на 30 наименований социально значимых продовольственных товаров удалось благодаря соглашению между Правительством РК и компаниями-производителями, торговыми сетями", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его данным, пятипроцентную надбавку сохранят 24 торговые сети, в том числе 44 магазина "Яблоко", 52 магазина "ПУД", 7 магазинов "Безцен", 10 магазинов "Корзина", 45 – "Доброцен" , 12 – "Ценник", 24 – "Гузель" и другие, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте регионального управления Минпромполитики. Мониторинг цен в республике продолжат, к этому процессу должны подключиться во всех муниципалитетах, написал Аксенов.
Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщил ранее в пятницу Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, подешевели апельсины. На яйца также замедлился годовой рост цен.
Читайте также на РИА Новости Крым:
До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
В России оценили объем производства яиц
Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
 
Сергей АксеновМинпромполитики КрымаНовости КрымаКрымДеньгиЦены в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
13:05В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
12:57Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
12:52В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
12:31Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
12:16Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
11:47Учения со стрельбой проходят в Севастополе
11:40В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен
11:40Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж
11:32Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
11:01Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще
10:58Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
10:54Мощное землетрясение произошло в Греции
10:43Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
10:35Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
10:10Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
09:37Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области
09:13Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН
08:55В Армянске в пятницу будет громко – власти назвали причину
08:32На Украине повреждены электростанции - города без света
Лента новостейМолния