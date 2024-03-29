https://crimea.ria.ru/20240329/torgovye-seti-kryma-stabiliziruyut-tseny-po-30-tovarnym-pozitsiyam--aksenov-1136130200.html

Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов

Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов

Торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров. Об этом сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T12:16

2024-03-29T12:16

2024-03-29T12:21

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Торговые сети Крыма стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров. Об этом сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов.По его данным, пятипроцентную надбавку сохранят 24 торговые сети, в том числе 44 магазина "Яблоко", 52 магазина "ПУД", 7 магазинов "Безцен", 10 магазинов "Корзина", 45 – "Доброцен" , 12 – "Ценник", 24 – "Гузель" и другие, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте регионального управления Минпромполитики. Мониторинг цен в республике продолжат, к этому процессу должны подключиться во всех муниципалитетах, написал Аксенов.Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщил ранее в пятницу Банк России. В частности замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, подешевели апельсины. На яйца также замедлился годовой рост цен. Читайте также на РИА Новости Крым:До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияВ России оценили объем производства яицАксенов назвал три главные проблемы Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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