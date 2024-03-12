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До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания - РИА Новости Крым, 12.03.2024
До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T16:15
2024-03-12T16:22
сергей аксенов
цены в крыму
цены на яйца в крыму
цены на мясо в крыму
совет министров рк
торговые сети
соцзащита
товары первой необходимости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30 наименований социально значимых продуктов питания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, к соглашению присоединились 581 магазин крупных торговых сетей.Информацию о производителях и торговых марках, а также перечень компаний-участников соглашения опубликуют на сайте минпромполитики Крыма. К соглашению также планируется подключить небольшие торговые объекты и магазины.О намерении властей Крыма заключить соглашение торговыми сетями о наценке на социально значимые товары не более чем на 5% ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым.По словам главы правительства региона, соглашение распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи "борщевого набора", а также куриные яйца.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных делНа этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификатАксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму, совет министров рк, торговые сети, соцзащита, товары первой необходимости
До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

Снижение цен на социальные продукты на 30% ожидается в Крыму

16:15 12.03.2024 (обновлено: 16:22 12.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПравительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями
Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30 наименований социально значимых продуктов питания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, к соглашению присоединились 581 магазин крупных торговых сетей.

"Снижение цен составит до30 % на отдельно взятые позиции. Субъекты системы оптовой торговли также берут на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5%", – добавил глава республики.

Информацию о производителях и торговых марках, а также перечень компаний-участников соглашения опубликуют на сайте минпромполитики Крыма. К соглашению также планируется подключить небольшие торговые объекты и магазины.
О намерении властей Крыма заключить соглашение торговыми сетями о наценке на социально значимые товары не более чем на 5% ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым.
По словам главы правительства региона, соглашение распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи "борщевого набора", а также куриные яйца.
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Сергей АксеновЦены в КрымуЦены на яйца в КрымуЦены на мясо в КрымуСовет министров РКТорговые сетиСоцзащитаТовары первой необходимости
 
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