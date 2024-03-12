https://crimea.ria.ru/20240312/do-30-v-krymu-poobeschali-snizhenie-tsen-na-osnovnye-produkty-pitaniya-1135588904.html

До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания - РИА Новости Крым, 12.03.2024

До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T16:15

2024-03-12T16:15

2024-03-12T16:22

сергей аксенов

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совет министров рк

торговые сети

соцзащита

товары первой необходимости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30 наименований социально значимых продуктов питания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, к соглашению присоединились 581 магазин крупных торговых сетей.Информацию о производителях и торговых марках, а также перечень компаний-участников соглашения опубликуют на сайте минпромполитики Крыма. К соглашению также планируется подключить небольшие торговые объекты и магазины.О намерении властей Крыма заключить соглашение торговыми сетями о наценке на социально значимые товары не более чем на 5% ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым.По словам главы правительства региона, соглашение распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи "борщевого набора", а также куриные яйца.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных делНа этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификатАксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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