https://crimea.ria.ru/20240221/aksenov-na-ryad-sotsialnykh-tovarov-v-krymu-tseny-zavysheny-pochti-na-70-1135132851.html
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70% - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:55
2024-02-21T16:55
2024-02-21T17:14
сергей аксенов
минпромполитики крыма
анушаван агаджанян
цены в крыму
цены и тарифы
крым
общество
новости крыма
экономика крыма
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134526133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04501cfb6478f651d0898471d15f5b93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства. "Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов", - заявил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сетиИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьЧем опасны искусственные яйца
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134526133_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_eb0f9e300989cbf378450038935d1b65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, минпромполитики крыма, анушаван агаджанян, цены в крыму, цены и тарифы, крым, общество, новости крыма, экономика крыма, экономика
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены в Крыму
16:55 21.02.2024 (обновлено: 17:14 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями.
"По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%", - написал он.
Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.
"Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов", - заявил глава Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: