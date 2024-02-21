https://crimea.ria.ru/20240221/aksenov-na-ryad-sotsialnykh-tovarov-v-krymu-tseny-zavysheny-pochti-na-70-1135132851.html

Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70% - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T16:55

2024-02-21T16:55

2024-02-21T17:14

сергей аксенов

минпромполитики крыма

анушаван агаджанян

цены в крыму

цены и тарифы

крым

общество

новости крыма

экономика крыма

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134526133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04501cfb6478f651d0898471d15f5b93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства. "Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов", - заявил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сетиИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьЧем опасны искусственные яйца

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, минпромполитики крыма, анушаван агаджанян, цены в крыму, цены и тарифы, крым, общество, новости крыма, экономика крыма, экономика