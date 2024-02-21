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Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70% - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70% - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:55
2024-02-21T17:14
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства. "Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов", - заявил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сетиИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьЧем опасны искусственные яйца
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сергей аксенов, минпромполитики крыма, анушаван агаджанян, цены в крыму, цены и тарифы, крым, общество, новости крыма, экономика крыма, экономика
Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%

Аксенов поставил задачу урегулировать завышенные цены в Крыму

16:55 21.02.2024 (обновлено: 17:14 21.02.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На ряд социальных товаров в Крыму цены завышены на 68%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
По информации главы республики, были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями.
"По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%", - написал он.
Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.
"Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов", - заявил глава Крыма.
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