https://crimea.ria.ru/20240123/putin-poobeschal-rassmotret-ideyu-sozdaniya-goskompanii-produktovogo-riteyla-1134406393.html

Путин обещал подумать над сознанием государственной продуктовой сети

Путин обещал подумать над сознанием государственной продуктовой сети - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Путин обещал подумать над сознанием государственной продуктовой сети

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о создании государственной компании в сфере продовольственного ритейла, которая могла бы... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T17:21

2024-01-23T17:21

2024-01-23T17:35

владимир путин (политик)

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продовольственная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о создании государственной компании в сфере продовольственного ритейла, которая могла бы создать серьезную конкуренцию большим частным торговым сетям и влиять на ценообразование на продукты. Об этом шла речь в ходе встречи главы государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.С идеей создания такой госкомпании к Путину обратился гендиректор кондитерской компании в Тульской области, отец троих детей Владимир Чернобельский.Путин, в свою очередь, пообещал рассмотреть эту инициативу."Понимаю, в чем здесь проблема – в том, чтобы государственная компания или компания с государственным участием могла бы влиять на рынок и способствовать продвижению товаров, в том числе на полки магазинов. С уходом иностранных конкурентов ситуация стала лучше, но двигаться нужно. Там есть, над чем работать, и мы поработаем", – отметил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииРост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнениеИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

россия

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владимир путин (политик), новости, россия, продукты, продовольственная безопасность