https://crimea.ria.ru/20240122/iskusstvennye-kurinye-yaytsa-v-prodazhe-stoit-li-pokupat-i-kak-otlichit--1134262298.html

Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

Синтетические куриные яйца, которые производятся методом химического синтеза, являются суррогатом и не полезны для человека, а продажа их под видом настоящих –... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T06:25

2024-01-22T06:25

2024-01-22T06:25

радио "спутник в крыму"

константин работягов

цены на куриные яйца

здоровье

питание

мнения

крым

общество

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269087_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_993f0d41f4cebc9d0d953866437e1a02.jpg

Константин Работягов о синтетический яйцах Константин Работягов о синтетический яйцах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Синтетические куриные яйца, которые производятся методом химического синтеза, являются суррогатом и не полезны для человека, а продажа их под видом настоящих – мошенничество, в отличие от диетических аналогов, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.По словам Работягова, продукты питания, как и другие товары, подделывают. Но не всегда это плохо: следует разделять подделки, разные по своей цели – "суррогат" и "аналог". То же можно сказать об аналогах продуктов питания, но только тех, которые являются своего рода заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени.Совсем другое дело, если речь идет о продукции, которая предлагается потребителю не как диетическая, а просто как "искусственные куриные яйца" – в обычных магазинах, для всех. Такие подделки могут не быть так опасны и вредны, как например, фальшивый алкоголь, отмечает Работягов. Тем не менее это суррогат, нисколько человеку не полезный, говорит он.Он подчеркнул, что как бы ни старались специалисты химической отрасли, "произвести искусственным путем полный запас питательных веществ, которые курица готовит для своего будущего цыпленка, откладывая яйцо, никакими комбинациями не получится". Поэтому, если противопоказаний нет, то лучше реже есть натуральные куриные яйца, чем часто – сомнительный фальсификат. Отличить его от оригинала несложно по внешнему виду.Покупать куриные яйца, как и другие продукты питания, эксперт рекомендует у проверенного надежного продавца, избегая торговцев "из-под полы".Ранее сообщалось, что с целью нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость куриных яиц для российского потребителя, правительство РФ заключило контракты на беспошлинный ввоз крупных партий этого продукта из-за рубежа. Мнение о том, что будет с ценами благодаря такому решению, высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Напомним, резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце 2023 года. Стоимость их с начала 2024-го выросла на 40 – 70%. Крым попал в число антилидеров по росту цен в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России

https://crimea.ria.ru/20231217/kogda-v-rossii-podesheveyut-yaytsa-1133612672.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин работягов, цены на куриные яйца, здоровье, питание, мнения, крым, общество, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)