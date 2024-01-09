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Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T14:13
2024-01-09T14:13
россия
турция
цены на куриные яйца
россельхозцентр
ввоз куриных яиц в россию
общество
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Поставка аналогичной первой партии продукта была осуществлена 3 января.О росте цен на куриное яйцо в России по причине увеличения спроса на него ранее сообщал Минсельхоз. В начале декабря 2023 года генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на этот продукт.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что рост стоимости куриных яиц в России – это сбой в работе правительства. По его словам, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок данного продукта из других стран.В конце декабря в страну было ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Минсельхоз заявлял, что после Нового года цены на этот продукт стабилизируются.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яицРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решениеЦена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца
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РИА Новости Крым
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россия, турция, цены на куриные яйца, россельхозцентр, ввоз куриных яиц в россию, общество, цены и тарифы, новости, экономика
Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию

Вторая партия куриных яиц в количестве свыше 300 тысяч ввезена в Россию из Турции

14:13 09.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"5 января через пункт пропуска Яраг – Казмаляр ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - опубликована информация на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Поставка аналогичной первой партии продукта была осуществлена 3 января.
О росте цен на куриное яйцо в России по причине увеличения спроса на него ранее сообщал Минсельхоз. В начале декабря 2023 года генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на этот продукт.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что рост стоимости куриных яиц в России – это сбой в работе правительства. По его словам, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок данного продукта из других стран.
В конце декабря в страну было ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Минсельхоз заявлял, что после Нового года цены на этот продукт стабилизируются.
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РоссияТурцияЦены на куриные яйцаРоссельхозцентрВвоз куриных яиц в РоссиюОбществоЦены и тарифыНовостиЭкономика
 
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