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Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию

Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию

В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T14:13

2024-01-09T14:13

2024-01-09T14:13

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турция

цены на куриные яйца

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Поставка аналогичной первой партии продукта была осуществлена 3 января.О росте цен на куриное яйцо в России по причине увеличения спроса на него ранее сообщал Минсельхоз. В начале декабря 2023 года генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на этот продукт.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что рост стоимости куриных яиц в России – это сбой в работе правительства. По его словам, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок данного продукта из других стран.В конце декабря в страну было ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Минсельхоз заявлял, что после Нового года цены на этот продукт стабилизируются.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яицРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решениеЦена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца

россия

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, цены на куриные яйца, россельхозцентр, ввоз куриных яиц в россию, общество, цены и тарифы, новости, экономика