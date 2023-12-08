https://crimea.ria.ru/20231208/genprokuror-rf-poruchil-proverit-obosnovannost-podorozhaniya-yaits-1133387349.html

Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца

Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T11:18

2023-12-08T11:18

2023-12-08T11:26

генеральная прокуратура россии

игорь краснов

цены на яйца в крыму

новости

цены и тарифы

цены на куриные яйца

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", отметили в надзорном ведомстве.Минсельхоз сообщал, что за 10 месяцев производство яиц в России увеличилось до 31,74 млрд штук, однако "в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены". По данным Росстата, только за неделю с 28 ноября по 4 декабря стоимость этого продукта выросла на 4,2%, неделей ранее рост составлял 4,4%, что сделало яйца лидером увеличения цен среди продуктов питания в РФ.В начале декабря Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Соответствующие письма с такой идеей были отправлены в Союз независимых сетей России и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.В некоторых регионах России, в том числе в Крыму, стоимость десятка яиц местами уже достигает 200 рублей.В конце ноября власти Крыма сообщили о достижении договоренности с розничными торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценой на яйца перед Новым годом в КрымуМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыКакие товары подорожали в Крыму с начала года

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, игорь краснов, цены на яйца в крыму, новости, цены и тарифы, цены на куриные яйца, экономика