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Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца
Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T11:18
2023-12-08T11:26
генеральная прокуратура россии
игорь краснов
цены на яйца в крыму
новости
цены и тарифы
цены на куриные яйца
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", отметили в надзорном ведомстве.Минсельхоз сообщал, что за 10 месяцев производство яиц в России увеличилось до 31,74 млрд штук, однако "в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены". По данным Росстата, только за неделю с 28 ноября по 4 декабря стоимость этого продукта выросла на 4,2%, неделей ранее рост составлял 4,4%, что сделало яйца лидером увеличения цен среди продуктов питания в РФ.В начале декабря Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Соответствующие письма с такой идеей были отправлены в Союз независимых сетей России и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.В некоторых регионах России, в том числе в Крыму, стоимость десятка яиц местами уже достигает 200 рублей.В конце ноября власти Крыма сообщили о достижении договоренности с розничными торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценой на яйца перед Новым годом в КрымуМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыКакие товары подорожали в Крыму с начала года
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Новости
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РИА Новости Крым
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генеральная прокуратура россии, игорь краснов, цены на яйца в крыму, новости, цены и тарифы, цены на куриные яйца, экономика
Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца

Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца

11:18 08.12.2023 (обновлено: 11:26 08.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.
"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%", - говорится в сообщении.
По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", отметили в надзорном ведомстве.
Минсельхоз сообщал, что за 10 месяцев производство яиц в России увеличилось до 31,74 млрд штук, однако "в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены". По данным Росстата, только за неделю с 28 ноября по 4 декабря стоимость этого продукта выросла на 4,2%, неделей ранее рост составлял 4,4%, что сделало яйца лидером увеличения цен среди продуктов питания в РФ.
В начале декабря Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Соответствующие письма с такой идеей были отправлены в Союз независимых сетей России и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.
В некоторых регионах России, в том числе в Крыму, стоимость десятка яиц местами уже достигает 200 рублей.
В конце ноября власти Крыма сообщили о достижении договоренности с розничными торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт.
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Генеральная прокуратура РоссииИгорь КрасновЦены на яйца в КрымуНовостиЦены и тарифыЦены на куриные яйцаЭкономика
 
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