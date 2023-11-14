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Какие товары подорожали в Крыму с начала года

Какие товары подорожали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Какие товары подорожали в Крыму с начала года

В Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда,... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T16:37

2023-11-14T16:37

2023-11-14T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры. Данные по динамике цен на услуги и непродовольственные товары РИА Новости Крым озвучили в крымском Управлении федеральной службы статистики.По состоянию на сентябрь 2023 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), больше всего подорожали услуги в сфере зарубежного туризма.На втором месте по уровню роста цен – товары на строительном рынке.Динамика цен на топливо, по сравнению с сентябрем прошлого года, выглядит так:В то же время, по итогам девяти месяцев текущего года в республике снизились цены на пиломатериалы (7,76%), средства связи (5,04%), телерадиотовары (4,81%), обувь (3,65%), персональные компьютеры (2,97%), игрушки (1,59%) и некоторые другие виды товаров.Подробнее - в нашем материале.Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал официальные данные по ценам на продовольственные товары. Согласно статистике, за последние месяцы существенно подорожали мясо и яйца кур, но подешевели овощи борщевого набора и яблоки.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, цены в крыму, цены и тарифы, инфляция, новости крыма, крым, инфографика