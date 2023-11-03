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Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму
Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму
В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T06:05
2023-11-03T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве промышленной политики республики.Подорожали не только яйцо и курятина, но и хлебТакже увеличились объемы поставок мяса птицы в новые регионы России, в связи с чем произошло перераспределение выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Еще один фактор, повлиявший на рост цены – вспышка птичьего гриппа в 22 регионах РФ, которая привела к снижению поставок курятины в Крым.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на ГСМ, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.Также за последний месяц наблюдалось подорожание хлеба из ржаной и ржано-пшеничной (на 4,6%), хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 3,6%).Борщ для крымчан немного подешевелПо продовольственным товарам борщевого набора, наоборот, фиксируется стабильная ситуация, а по некоторым позициям – снижение цен, отметили в министерстве.Так, цены за последнюю неделю октября на картофель в среднем снизились на 3,1%. Капуста подешевела на 21,7%, морковь – на 4%, свекла – на 15,2%. Также наблюдалось снижение ценников на яблоки (на 6%) и сливочное масло (на 2,5%).Сравнивая Крым и соседний Краснодарский край, в минпромполитики отметили, что в обоих регионах стабильными оставались цены на свинину (кроме бескостного мяса), мороженную рыбу, подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, черный чай, рис, пшено, макароны и лук.В целом ценовая ситуация по социально значимым продовольственным товарам первой необходимости в Крым находится на стабильном уровне, заключили в профильном министерстве.В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышенияРанее обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова в эфире радио "Спутник в Крыму" спрогнозировала, что цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%
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минпром крыма, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму, цены и тарифы, экономика, крым, краснодарский край, новости крыма, общество
Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму

Минпром Крыма: в республике на 30% подорожали яйца, капуста подешевела на 22%

06:05 03.11.2023 (обновлено: 09:00 03.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве промышленной политики республики.

Подорожали не только яйцо и курятина, но и хлеб

"В последние несколько месяцев наблюдается увеличение цены на мясо птицы, что, в первую очередь, связано с высоким спросом на данную продукцию. Рост оптово-отпускных цен производители мяса птицы объясняют удорожанием транспортных услуг, ростом цен на горюче-смазочные материалы и энергоресурсы, а также увеличением затрат на производство. Кроме того, рост курса валют повлек за собой повышение цен на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие", – отметили в ведомстве.

Также увеличились объемы поставок мяса птицы в новые регионы России, в связи с чем произошло перераспределение выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Еще один фактор, повлиявший на рост цены – вспышка птичьего гриппа в 22 регионах РФ, которая привела к снижению поставок курятины в Крым.
Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на ГСМ, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.
Также за последний месяц наблюдалось подорожание хлеба из ржаной и ржано-пшеничной (на 4,6%), хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 3,6%).
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Борщ для крымчан немного подешевел

По продовольственным товарам борщевого набора, наоборот, фиксируется стабильная ситуация, а по некоторым позициям – снижение цен, отметили в министерстве.
Так, цены за последнюю неделю октября на картофель в среднем снизились на 3,1%. Капуста подешевела на 21,7%, морковь – на 4%, свекла – на 15,2%. Также наблюдалось снижение ценников на яблоки (на 6%) и сливочное масло (на 2,5%).
Сравнивая Крым и соседний Краснодарский край, в минпромполитики отметили, что в обоих регионах стабильными оставались цены на свинину (кроме бескостного мяса), мороженную рыбу, подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, черный чай, рис, пшено, макароны и лук.
Самые подорожавшие в последнее время продукты – мясо птицы и яйца – на Кубани дешевле, чем в Крыму. Так, средняя стоимость курятины в республике, по данным минпрома, составляет 249 рублей за килограмм, в Краснодарском крае – 236 рублей. Средние цены на яйцо, соответственно, 109,3 рубля (в Крыму) и 94,6 рубля (в Краснодарском крае).
В целом ценовая ситуация по социально значимым продовольственным товарам первой необходимости в Крым находится на стабильном уровне, заключили в профильном министерстве.
В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения
Ранее обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова в эфире радио "Спутник в Крыму" спрогнозировала, что цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.
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