https://crimea.ria.ru/20231103/yaytsa-khleb-i-borschevoy-nabor-chto-podorozhalo-i-podeshevelo-v-krymu-1132529075.html

Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму

Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму

В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T06:05

2023-11-03T06:05

2023-11-03T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве промышленной политики республики.Подорожали не только яйцо и курятина, но и хлебТакже увеличились объемы поставок мяса птицы в новые регионы России, в связи с чем произошло перераспределение выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Еще один фактор, повлиявший на рост цены – вспышка птичьего гриппа в 22 регионах РФ, которая привела к снижению поставок курятины в Крым.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на ГСМ, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.Также за последний месяц наблюдалось подорожание хлеба из ржаной и ржано-пшеничной (на 4,6%), хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 3,6%).Борщ для крымчан немного подешевелПо продовольственным товарам борщевого набора, наоборот, фиксируется стабильная ситуация, а по некоторым позициям – снижение цен, отметили в министерстве.Так, цены за последнюю неделю октября на картофель в среднем снизились на 3,1%. Капуста подешевела на 21,7%, морковь – на 4%, свекла – на 15,2%. Также наблюдалось снижение ценников на яблоки (на 6%) и сливочное масло (на 2,5%).Сравнивая Крым и соседний Краснодарский край, в минпромполитики отметили, что в обоих регионах стабильными оставались цены на свинину (кроме бескостного мяса), мороженную рыбу, подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, черный чай, рис, пшено, макароны и лук.В целом ценовая ситуация по социально значимым продовольственным товарам первой необходимости в Крым находится на стабильном уровне, заключили в профильном министерстве.В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышенияРанее обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова в эфире радио "Спутник в Крыму" спрогнозировала, что цены на курятину в случае введения эмбарго на экспорт этой продукции снизятся незначительно и опять поднимутся к Новому году. По ее словам, главная причина удорожания курятины – зависимость отрасли от импорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Куриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%

https://crimea.ria.ru/20231028/inflyatsiya-v-rossii-chto-budet-s-tsenami-v-blizhayshie-gody-1132380351.html

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