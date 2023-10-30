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В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения
В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения
Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, госслужащих и гражданских служащих воинских частей на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T06:48
2023-10-30T06:48
2023-10-30T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, госслужащих и гражданских служащих воинских частей на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной покупательной способности населения. Об этом пишет "ПРАЙМ" со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.Помимо прямого эффекта, индексация будет косвенно способствовать росту доходов коммерческого сектора за счет повышения конкуренции на рынке труда со стороны госпредприятий. То есть дефицит кадров неизбежно приведет к увеличению зарплат и в коммерческом секторе.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей на 5,5%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября зарплат госслужащих, в том числе главы государства, премьера, зампреда Совбеза РФ и замминистров в 1,055 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыРесурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплатПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
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зарплата, новости, россия, экономика, финансы, деньги, общество, доходы, правительство россии, михаил мишустин, владимир путин (политик)
В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения
Бюджетники, госслужащие и часть сотрудников воинских частей получат прибавку к зарплате
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, госслужащих и гражданских служащих воинских частей на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной покупательной способности населения. Об этом пишет "ПРАЙМ" со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
"Миллионы семей в стране почувствуют повышение доходов, что при текущем росте потребительских цен очень важно для сохранения реальной покупательной способности населения", – считает Сафонов.
Помимо прямого эффекта, индексация будет косвенно способствовать росту доходов коммерческого сектора за счет повышения конкуренции на рынке труда со стороны госпредприятий. То есть дефицит кадров неизбежно приведет к увеличению зарплат и в коммерческом секторе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей на 5,5%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября зарплат госслужащих, в том числе главы государства, премьера, зампреда Совбеза РФ и замминистров в 1,055 раза.
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