https://crimea.ria.ru/20231030/v-noyabre-chast-rossiyan-poluchat-zarplatu-s-pribavkoy-komu-zhdat-povysheniya-1132399746.html

В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения

В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой: кому ждать повышения

Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, госслужащих и гражданских служащих воинских частей на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T06:48

2023-10-30T06:48

2023-10-30T06:48

зарплата

новости

россия

экономика

финансы

деньги

общество

доходы

правительство россии

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, госслужащих и гражданских служащих воинских частей на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной покупательной способности населения. Об этом пишет "ПРАЙМ" со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.Помимо прямого эффекта, индексация будет косвенно способствовать росту доходов коммерческого сектора за счет повышения конкуренции на рынке труда со стороны госпредприятий. То есть дефицит кадров неизбежно приведет к увеличению зарплат и в коммерческом секторе.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей на 5,5%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября зарплат госслужащих, в том числе главы государства, премьера, зампреда Совбеза РФ и замминистров в 1,055 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годыРесурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплатПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплата, новости, россия, экономика, финансы, деньги, общество, доходы, правительство россии, михаил мишустин, владимир путин (политик)