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Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы
Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности, заявили в Министерстве... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T20:27
2023-12-04T20:27
2023-12-04T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности, заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.Как отметили в Минсельхозе, в этом году в России производство колбасных изделий выросло на 2,5%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 6,2%.Отечественные мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением, подчеркнули в министерстве."Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", – заключили в Минсельхозе.В понедельник ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что стоимость колбасных изделий и пельменей якобы выросла на 20% с начала года. Одной из основных причин скачка стоимости называлась нехватка мясных полуфабрикатов.Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на говядину к Новому году примерно на 10%.Причинами являются традиционный предпраздничный рост цен, а также сокращение поголовья крупного рогатого скота и возросшие издержки производителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабреКакие товары подорожали в Крыму с начала годаВ Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк
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минсельхоз рф, новости, цены и тарифы, еда, общество
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы
Минсельхоз России опроверг информацию о подорожании колбасы и пельменей на 20%
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности, заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.
"Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.
Как отметили в Минсельхозе, в этом году в России производство колбасных изделий выросло на 2,5%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 6,2%.
Отечественные мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением, подчеркнули в министерстве.
"Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", – заключили в Минсельхозе.
В понедельник ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что стоимость колбасных изделий и пельменей якобы выросла на 20% с начала года. Одной из основных причин скачка стоимости называлась нехватка мясных полуфабрикатов.
Ранее эксперты спрогнозировали
рост цен на говядину к Новому году примерно на 10%.
Причинами являются традиционный предпраздничный рост цен, а также сокращение поголовья крупного рогатого скота и возросшие издержки производителей.
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