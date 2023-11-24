Рейтинг@Mail.ru
Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231124/rost-tsen-na-kurinyy-yaytsa-v-krymu-nashli-reshenie-1133016898.html
Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
Ценник на куриные яйца в Крыму продолжает расти. Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность,... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T07:52
2023-11-24T07:52
радио "спутник в крыму"
цены на яйца в крыму
сергей карпов
цены в крыму
цены и тарифы
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269055_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_12f7a1d3a16a5b724530727c34e794a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ценник на куриные яйца в Крыму продолжает расти. Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность, которую удалось достичь властям полуострова с розничными торговыми сетями. Подробнее об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал председатель Ассоциации “Содействие торговле Крыма” Сергей Карпов.По его словам, на материковой части России ценник сильно зависит от целого ряда составляющих: от стоимости ГСМ до цен на корма, витамины и антибиотики для кур. В Крыму же добавляется своя специфика: значительная часть яиц для продажи завозится на полуостров с материка. Соответственно, на ценник влияет еще и непростая логистика.В более долгосрочной перспективе одним из вариантов решения вопроса для полуострова могло бы стать наращивание собственной производственной базы. Ведь в былые времена, вспоминает Сергей Карпов, производившиеся в Крыму яйца еще отправлялись на материковую часть. Однако за времена Украины местное производство окончательно развалилось, а мелкие фермеры не смогли конкурировать с крупными украинскими агрохолдингами.Тем не менее сейчас полуостров мог бы начать снова развивать эту отрасль сельского хозяйства. Для этого у Крыма есть все предпосылки, уверен председатель Ассоциации."Крым имеет хороший потенциал и по кормовой базе, и по другим факторам. Думаю, Минсельхозу есть чем заняться в ближайшие годы", - отметил он.В середине ноября ФАС заявила о начале проверки обоснованности формирования цен на куриные яйца в регионах страны. Запросы отправлены компаниям-производителям, а также в 10 федеральных торговых сетей. Позже председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отметил, что проверка ее обоснованности уместна, однако глобально решить вопрос можно только возрождением комплексного подхода к производству. Читайте также на РИА Новости Крым:Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйцаКакие товары подорожали в Крыму с начала годаФАС проверит рост цен на куриные яйца
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269055_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a676a5f9f68469e061afd4ebe2a31597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на яйца в крыму, сергей карпов, цены в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма
Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение

Крупные торговые сети в Крыму будут продавать куриные яйца по оптовой цене

07:52 24.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ценник на куриные яйца в Крыму продолжает расти. Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность, которую удалось достичь властям полуострова с розничными торговыми сетями. Подробнее об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал председатель Ассоциации “Содействие торговле Крыма” Сергей Карпов.
По его словам, на материковой части России ценник сильно зависит от целого ряда составляющих: от стоимости ГСМ до цен на корма, витамины и антибиотики для кур. В Крыму же добавляется своя специфика: значительная часть яиц для продажи завозится на полуостров с материка. Соответственно, на ценник влияет еще и непростая логистика.

"Максимум чего удалось добиться – договориться с крупной розницей, что работать они будут в ноль. То есть, продавать товар по той же оптовой цене, что и получили. Это не совсем удачный вариант, потому что это как раз те торговые организации, которые работают вчистую, вбелую. Но они согласились, что эту группу товаров он будут продавать без наценки", - рассказал Сергей Карпов.

В более долгосрочной перспективе одним из вариантов решения вопроса для полуострова могло бы стать наращивание собственной производственной базы. Ведь в былые времена, вспоминает Сергей Карпов, производившиеся в Крыму яйца еще отправлялись на материковую часть. Однако за времена Украины местное производство окончательно развалилось, а мелкие фермеры не смогли конкурировать с крупными украинскими агрохолдингами.
Тем не менее сейчас полуостров мог бы начать снова развивать эту отрасль сельского хозяйства. Для этого у Крыма есть все предпосылки, уверен председатель Ассоциации.
"Крым имеет хороший потенциал и по кормовой базе, и по другим факторам. Думаю, Минсельхозу есть чем заняться в ближайшие годы", - отметил он.
В середине ноября ФАС заявила о начале проверки обоснованности формирования цен на куриные яйца в регионах страны. Запросы отправлены компаниям-производителям, а также в 10 федеральных торговых сетей.
Позже председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отметил, что проверка ее обоснованности уместна, однако глобально решить вопрос можно только возрождением комплексного подхода к производству.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца
Какие товары подорожали в Крыму с начала года
ФАС проверит рост цен на куриные яйца
 
Радио "Спутник в Крыму"Цены на яйца в КрымуСергей КарповЦены в КрымуЦены и тарифыКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре в Брянске
10:03Стихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируют
09:51Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
09:39Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
09:17В Симферопольском районе больше суток не будет воды
08:39Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
08:11Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
07:52Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
07:39Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
07:12Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
06:48Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"
06:29В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды
06:01Рейд в Севастополе закрыт
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:57Главное за день: 23 ноября
22:34Главные новости Крыма: 23 ноября
22:06Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга
21:40Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
21:16Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
Лента новостейМолния