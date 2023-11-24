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Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение

Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение

Ценник на куриные яйца в Крыму продолжает расти. Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность,... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T07:52

2023-11-24T07:52

2023-11-24T07:52

радио "спутник в крыму"

цены на яйца в крыму

сергей карпов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Ценник на куриные яйца в Крыму продолжает расти. Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность, которую удалось достичь властям полуострова с розничными торговыми сетями. Подробнее об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал председатель Ассоциации “Содействие торговле Крыма” Сергей Карпов.По его словам, на материковой части России ценник сильно зависит от целого ряда составляющих: от стоимости ГСМ до цен на корма, витамины и антибиотики для кур. В Крыму же добавляется своя специфика: значительная часть яиц для продажи завозится на полуостров с материка. Соответственно, на ценник влияет еще и непростая логистика.В более долгосрочной перспективе одним из вариантов решения вопроса для полуострова могло бы стать наращивание собственной производственной базы. Ведь в былые времена, вспоминает Сергей Карпов, производившиеся в Крыму яйца еще отправлялись на материковую часть. Однако за времена Украины местное производство окончательно развалилось, а мелкие фермеры не смогли конкурировать с крупными украинскими агрохолдингами.Тем не менее сейчас полуостров мог бы начать снова развивать эту отрасль сельского хозяйства. Для этого у Крыма есть все предпосылки, уверен председатель Ассоциации."Крым имеет хороший потенциал и по кормовой базе, и по другим факторам. Думаю, Минсельхозу есть чем заняться в ближайшие годы", - отметил он.В середине ноября ФАС заявила о начале проверки обоснованности формирования цен на куриные яйца в регионах страны. Запросы отправлены компаниям-производителям, а также в 10 федеральных торговых сетей. Позже председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отметил, что проверка ее обоснованности уместна, однако глобально решить вопрос можно только возрождением комплексного подхода к производству. Читайте также на РИА Новости Крым:Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйцаКакие товары подорожали в Крыму с начала годаФАС проверит рост цен на куриные яйца

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на яйца в крыму, сергей карпов, цены в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма