https://crimea.ria.ru/20231114/tsena-kusaetsya-budut-li-v-krymu-dorozhat-yaytsa-1132774983.html

Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца

Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Цена кусается: будут ли в Крыму дорожать яйца

Причин для дальнейшего роста цен на куриное яйцо в Крыму сейчас нет, но и текущая стоимость продукта объективно "кусается". При том, что проверка ее... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T19:01

2023-11-14T19:01

2023-11-14T19:01

цены на яйца в крыму

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сергей макеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Причин для дальнейшего роста цен на куриное яйцо в Крыму сейчас нет, но и текущая стоимость продукта объективно "кусается". При том, что проверка ее обоснованности уместна, глобально решить вопрос можно только возрождением комплексного подхода к производству. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.Во вторник ФАС заявила о начале проверки обоснованности формирования цен на куриные яйца в регионах страны. Запросы отправлены компаниям-производителям, а также в 10 федеральных торговых сетей.Вопросы ценообразованияПри этом он констатирует: по статистике вслед за подорожанием той или иной группы товаров снижение цен идет редко. Однако в условиях рыночной экономики большее значение имеет даже не себестоимость, а вопрос спроса."Сейчас в Крыму нет пикового спроса на яйцо. Он наблюдается летом, в курортный сезон, поскольку увеличиваются объемы потребления. Сейчас затишье. Немного спрос вырастает к Новому году, но сейчас нет объективных причин для дальнейшего роста цен на куриное яйцо", - считает эксперт.Комплексный подход"В 70-е годы в Крыму было море фабрик по производству курятины и куриного яйца. Крупный агрокомплекс работал комплексно: имел свою продуманную систему от собственных кормов до хранения и холодильников. Все это рухнуло с крушением Советского Союза, однако потенциал у Крыма в этом вопросе есть. Нашим аграриям и правительству необходимо работать над централизацией таких систем. Пока я не вижу особого движения в этом направлении", - констатирует Макеев.При этом мелкий производитель тоже необходим: есть ряд потребителей, которые могут позволить себе яйцо по 200 рублей за десяток, но основная масса населения должна быть обеспечена доступным продуктом, считает эксперт. Он напоминает, что куриное яйцо является товаром социальной значимости, наценка на которые не должна превышать пяти процентов. При этом меморандумы о соблюдении предельной торговой наценки бизнес заключает добровольно, привлечь к ответственности за несоблюдение его условий предпринимателей нельзя.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%. Ранее в министерстве промышленной политики республики РИА Новости Крым сообщили, что за последние месяцы в регионе существенно выросли цены на яйца и мясо кур, при этом подешевели некоторые овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены в Крыму: какие товары ударят по кошелькуЗакон "о десятке яиц": маркетолог оценил новые правила фасовки товаровВ Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на яйца в крыму, общество, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, мнения, сергей макеев