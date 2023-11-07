https://crimea.ria.ru/20231107/zakon-o-desyatke-yaits-marketolog-otsenil-novye-pravila-fasovki-tovarov-1132629688.html

Закон "о десятке яиц": маркетолог оценил новые правила фасовки товаров

Закон "о десятке яиц": маркетолог оценил новые правила фасовки товаров - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Закон "о десятке яиц": маркетолог оценил новые правила фасовки товаров

Новые правила фасовки товаров касаются только небольшой группы продукции, которая производится по ГОСТам, поэтому при желании производители могут легко обходить РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T21:07

2023-11-07T21:07

2023-11-07T21:07

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новые правила фасовки товаров касаются только небольшой группы продукции, которая производится по ГОСТам, поэтому при желании производители могут легко обходить эту норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Ранее в России скорректировали ГОСТы в отношении объемов фасовки социально значимых продуктов. Таким образом, производители больше не смогут продавать яйца в упаковках по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров."Конечно, стандарты быть должны. Покупатель должен понимать, какой объем товара покупает за ту или иную цену. Но проблема в другом: вопрос касается только социально значимых товаров. Это так называемая "потребительская корзина", которая в случае с продуктами питания содержит всего менее 30 наименований", - констатирует эксперт.Кроме того, в условиях рыночной экономики бизнес вправе самостоятельно решать по каким стандартам работать - по ГОСТу (межгосударственный стандарт) или ТУ (Технические условия, которые прописывает для себя сам производитель).При этом, по его словам, эта продукция не обязательно хуже или дороже той, которая выпускается и фасуется по ГОСТам. Тем не менее, эксперт уверен в необходимости мер, направленных на защиту интересов социально незащищенных слоев населения. В частности, он считает уместной практику, когда магазины размещают в торговых залах список социально значимых товаров с указанием рекомендованных цен на них, и выделяет цветом ценники на такие позиции на полках.Читайте также на РИА Новости Крым:Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одеждуГОСТ дело добровольное: все о стандартизации классических автоРоссияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, товары и услуги, гост, торговля, олег гвоздик, мнения, общество, соцзащита, новости