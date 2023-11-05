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Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду
Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду
Даже такая теплая осень, какая стоит в Крыму – время обновить гардероб к предстоящим холодам. Если обновка не подойдет, ее можно вернуть или обменять, однако... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T20:20
2023-11-05T20:20
радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Даже такая теплая осень, какая стоит в Крыму – время обновить гардероб к предстоящим холодам. Если обновка не подойдет, ее можно вернуть или обменять, однако следует учесть правила, которые отличаются для обычных магазинов и в случае онлайн-приобретения. Советы на этот счет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Покупки в магазинеПо словам эксперта, и обувь, и одежда не входят в перечень невозвратных товаров. Независимо от того, приобретены эти товары в интернет-магазине или обычным способом, товар можно обменять или вернуть, если обнаружились дефекты или просто разонравились цвет или фасон.При этом важно, чтобы вещь не была в употреблении, все ярлыки и бирки нужно сохранить. Желательно также оставить чек, но если его нет, можно доказать факт покупки с помощью записей камер видеонаблюдения или свидетелей.Интернет-заказыДля интернет-магазинов сроки возврата и обмена товаров отличаются, продолжает эксперт. Независимо от причин, товар, купленный дистанционно, можно вернуть в любой момент до его получения и в течение 7 дней после.Кроме того, при заказе в Интернете, она советует внимательно изучать сайт продавца на предмет наличия регистрационных данных ООО или ИП. Сведения желательно проверить на сайте ФНС, чтобы исключить риск мошенничества.Ранее Анельчук объяснила, как действовать покупателю, если товар заказан, но продавец по объективным причинам не может исполнить заказ в срок.
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общество, совет эксперта, надежда анельчук, торговля, защита прав потребителей, новости, новости крыма, крым
Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду

Эксперт Анельчук рассказала о правилах возврата и обмена сезонной одежды

20:20 05.11.2023
 
© Фото: pixabay.comОдежда
Одежда
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Даже такая теплая осень, какая стоит в Крыму – время обновить гардероб к предстоящим холодам. Если обновка не подойдет, ее можно вернуть или обменять, однако следует учесть правила, которые отличаются для обычных магазинов и в случае онлайн-приобретения. Советы на этот счет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.

Покупки в магазине

По словам эксперта, и обувь, и одежда не входят в перечень невозвратных товаров. Независимо от того, приобретены эти товары в интернет-магазине или обычным способом, товар можно обменять или вернуть, если обнаружились дефекты или просто разонравились цвет или фасон.
"Если речь идет об обычном магазине, то у потребителя есть 14 дней, не считая дня покупки, чтобы обменять этот товар. Просто вернуть вещь, если в ней нет дефекта, нельзя. Если не подошел размер или цвет - продавец вправе предложить другой товар, который есть у него в наличии. И только если у продавца нет товара, подходящего потребителю, можно требовать возврата уплаченной суммы", - поясняет Анельчук.
При этом важно, чтобы вещь не была в употреблении, все ярлыки и бирки нужно сохранить. Желательно также оставить чек, но если его нет, можно доказать факт покупки с помощью записей камер видеонаблюдения или свидетелей.
"Зимняя одежда - сезонный товар. Но иногда люди приобретают ее в сезон летних скидок. Следует помнить, что если вы приобрели куртку 1 июля, то обменять ее сейчас, если она не подошла по цвету, размеру, габаритам, фасону, вы не сможете. Но если мы говорим о сезонном товаре, на который установлен гарантийный срок, даже если мы купили его летом, а гарантия составляет месяц - гарантийный срок начинает исчисляться с начала зимнего сезона", - поясняет гостья эфира.

Интернет-заказы

Для интернет-магазинов сроки возврата и обмена товаров отличаются, продолжает эксперт. Независимо от причин, товар, купленный дистанционно, можно вернуть в любой момент до его получения и в течение 7 дней после.
"Если потребителю не были разъяснены сроки возврата и обмена, срок удлиняется до 3 месяцев. Но, как правило, эти сроки разъясняются в момент оформления заказа. Даже если мы их не читаем, то ставим "галочки" в соответствующих полях. так ,что обычно у вас есть 7 дней", - уточняет Анельчук.
Кроме того, при заказе в Интернете, она советует внимательно изучать сайт продавца на предмет наличия регистрационных данных ООО или ИП. Сведения желательно проверить на сайте ФНС, чтобы исключить риск мошенничества.
Ранее Анельчук объяснила, как действовать покупателю, если товар заказан, но продавец по объективным причинам не может исполнить заказ в срок.
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