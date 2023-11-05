https://crimea.ria.ru/20231105/vremya-sezonnykh-obnovok-kak-vernut-i-obmenyat-odezhdu-1125228681.html

Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду

Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду

Даже такая теплая осень, какая стоит в Крыму – время обновить гардероб к предстоящим холодам. Если обновка не подойдет, ее можно вернуть или обменять, однако... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T20:20

2023-11-05T20:20

2023-11-05T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Даже такая теплая осень, какая стоит в Крыму – время обновить гардероб к предстоящим холодам. Если обновка не подойдет, ее можно вернуть или обменять, однако следует учесть правила, которые отличаются для обычных магазинов и в случае онлайн-приобретения. Советы на этот счет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Покупки в магазинеПо словам эксперта, и обувь, и одежда не входят в перечень невозвратных товаров. Независимо от того, приобретены эти товары в интернет-магазине или обычным способом, товар можно обменять или вернуть, если обнаружились дефекты или просто разонравились цвет или фасон.При этом важно, чтобы вещь не была в употреблении, все ярлыки и бирки нужно сохранить. Желательно также оставить чек, но если его нет, можно доказать факт покупки с помощью записей камер видеонаблюдения или свидетелей.Интернет-заказыДля интернет-магазинов сроки возврата и обмена товаров отличаются, продолжает эксперт. Независимо от причин, товар, купленный дистанционно, можно вернуть в любой момент до его получения и в течение 7 дней после.Кроме того, при заказе в Интернете, она советует внимательно изучать сайт продавца на предмет наличия регистрационных данных ООО или ИП. Сведения желательно проверить на сайте ФНС, чтобы исключить риск мошенничества.Ранее Анельчук объяснила, как действовать покупателю, если товар заказан, но продавец по объективным причинам не может исполнить заказ в срок.

https://crimea.ria.ru/20230326/kakie-tovary-nelzya-vernut-prodavtsu--rospotrebnadzor-1127714510.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, надежда анельчук, торговля, защита прав потребителей, новости, новости крыма, крым