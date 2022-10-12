https://crimea.ria.ru/20221012/ekspert-obyasnila-pravila-dostavki-internet-zakazov-v-sluchae-chp-1124823442.html

Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧП

Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧП - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧП

Теракт на Крымском мосту в ряде случаев стал причиной задержки доставок интернет-заказов. О том, как действовать покупателю, если товар заказан, но продавец по... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T07:02

2022-10-12T07:02

2022-10-12T07:02

общество

закон и право

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту в ряде случаев стал причиной задержки доставок интернет-заказов. О том, как действовать покупателю, если товар заказан, но продавец по объективным причинам не может исполнить заказ в срок, в эфире радио Спутник в Крыму рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук."Если мы говорим об интернет-заказе, то срок доставки - существенное условие договора купли-продажи, особенно, если товар уже оплачен. Закон о защите прав потребителей защищает покупателя. Когда нарушается срок доставки товара, кроме обязанности передать товар для продавца, наступают негативные последствия в виде, в том числе, взыскания пени в 0,5% за каждый день просрочки. В случае, если потребитель обращается к продавцу и в добровольном порядке продавец не удовлетворяет требования, потребителю необходимо обращаться в суд, здесь также могут быть взысканы штрафные санкции - 50% от суммы, которая присуждена в пользу потребителя", - объясняет Анельчук действие закона.Однако это справедливо только в тех случаях, когда речь идет о недобросовестности продавца. Если же задержка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы, ситуация меняется.При этом в случае форс-мажора, продавец обязан уведомить покупателя об изменении сроков доставки. В свою очередь покупатель вправе отказаться от доставки в одностороннем порядке - это правило актуально, даже если речь не идет об обстоятельствах непреодолимой силы, от заказанного товара можно отказаться в любом случаев в определенные законом сроки."Договор купли-продажи считается оформленным, как только покупатель нажал кнопку "заказать" и получил сообщение с номером заказа и примерными сроками доставки. Даже если товар еще не оплачен. Есть случаи, когда товар нужен к определенной дате , например, на день рождения. Поэтому у потребителя есть право в одностороннем порядке отказаться от заказа и для этого не нужно никаких объяснений причин, независимо от того, оплачен он или нет, в любой день до получения товара либо в течение 7 дней после получения", - разъясняет Анельчук.Кроме того, продавец не может поменять цену товара, даже если его собственные расходы на доставку по каким-то причинам увеличились.Во всех случаях, когда ваши права нарушены, она рекомендует сначала писать претензию продавцу, чтобы зафиксировать попытку досудебного урегулирования спорной ситуации, а затем обращаться суд.Ранее маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, в компании предупредили, что уже оформленные покупки могут задерживаться из-за происшествия на Крымском мосту.Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

https://crimea.ria.ru/20221011/na-skolko-zaderzhivaetsya-dostavka-pochty-v-sevastopol-1124828234.html

https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право, совет эксперта