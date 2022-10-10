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Ozon временно остановил поставки товаров в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:00
2022-10-10T16:00
чп на крымском мосту
общество
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости.Там уточнили, что сейчас заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html
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чп на крымском мосту, общество, экономика, крым
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым

Ozon ограничил доставку товаров в Крым, это временная мера из-за теракта на Крымском мосту

16:00 10.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоробки с товарами на складе логистического центра Ozon
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости.
"Из-за происшествия на (Крымском) мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что сейчас заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.
Грузовики в очереди на Керченскую паромную переправу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:32
Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
 
ЧП на Крымском мостуОбществоЭкономикаКрым
 
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