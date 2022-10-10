https://crimea.ria.ru/20221010/ozon-vremenno-ostanovil-postavki-tovarov-v-krym-1124805653.html

Ozon временно остановил поставки товаров в Крым

Ozon временно остановил поставки товаров в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Ozon временно остановил поставки товаров в Крым

Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:00

2022-10-10T16:00

2022-10-10T16:00

чп на крымском мосту

общество

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости.Там уточнили, что сейчас заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, общество, экономика, крым