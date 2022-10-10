https://crimea.ria.ru/20221010/ozon-vremenno-ostanovil-postavki-tovarov-v-krym-1124805653.html
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:00
2022-10-10T16:00
2022-10-10T16:00
чп на крымском мосту
общество
экономика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124805518_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_150824bfcd4ca130353d8d19a765000d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости.Там уточнили, что сейчас заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124805518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5c3e83fc31d89e0724d140540e2bbe.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, общество, экономика, крым
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
Ozon ограничил доставку товаров в Крым, это временная мера из-за теракта на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Маркетплейс Ozon временно остановил доставку товаров в Крым и возможность совершать заказы жителям полуострова, а уже оформленные покупки могут задерживаться. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости.
"Из-за происшествия на (Крымском) мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что сейчас заказы с онлайн-платформы по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, РЖД взяла под особый контроль
перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту.
ЧП на Крымском мосту произошло
утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал
произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.