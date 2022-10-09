https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html

Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста

Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста

Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Об этом он заявил в воскресенье на... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T20:34

2022-10-09T20:34

2022-10-09T21:57

владимир путин (политик)

александр бастрыкин

крымский мост

чп на крымском мосту

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4df66939f2856112d7a381565fbb0ba4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, сообщает официальный сайт Кремля. Он также заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В свою очередь глава СК РФ сообщил, что российские спецслужбы уже установили подозреваемых. По его информации, украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных стран:По его словам, после опроса многочисленных свидетелей и очевидцев, на основании имеющихся к этому времени специальных экспертных исследований в области взрывотехники, генетики и криминалистики дело квалифицированно по статье 205 УК РФ "терроризм". В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), александр бастрыкин, крымский мост, чп на крымском мосту, ск рф (следственный комитет российской федерации)