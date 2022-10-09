https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Об этом он заявил в воскресенье на... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T20:34
2022-10-09T20:34
2022-10-09T21:57
владимир путин (политик)
александр бастрыкин
крымский мост
чп на крымском мосту
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4df66939f2856112d7a381565fbb0ba4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, сообщает официальный сайт Кремля. Он также заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В свою очередь глава СК РФ сообщил, что российские спецслужбы уже установили подозреваемых. По его информации, украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных стран:По его словам, после опроса многочисленных свидетелей и очевидцев, на основании имеющихся к этому времени специальных экспертных исследований в области взрывотехники, генетики и криминалистики дело квалифицированно по статье 205 УК РФ "терроризм". В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_85244f95db57b8e38388e5a831fc1261.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), александр бастрыкин, крымский мост, чп на крымском мосту, ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, сообщает
официальный сайт Кремля.
"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал президент.
Он также заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины.
В свою очередь глава СК РФ сообщил, что российские спецслужбы уже установили подозреваемых. По его информации, украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных стран:
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин.
По его словам, после опроса многочисленных свидетелей и очевидцев, на основании имеющихся к этому времени специальных экспертных исследований в области взрывотехники, генетики и криминалистики дело квалифицированно по статье 205 УК РФ "терроризм".
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.