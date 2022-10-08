https://crimea.ria.ru/20221008/perevozka-gruzov-v-napravlenii-kryma-vzyata-na-osobyy-kontrol---rzhd-1124769637.html

Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД

Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом говорится в заявлении компании. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T11:56

2022-10-08T11:56

2022-10-08T11:58

крым

крымский мост

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом говорится в заявлении компании.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html

https://crimea.ria.ru/20221008/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124765003.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, происшествия