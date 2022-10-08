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Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД
Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом говорится в заявлении компании. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T11:56
2022-10-08T11:58
крым
крымский мост
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом говорится в заявлении компании.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html
https://crimea.ria.ru/20221008/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124765003.html
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крым, крымский мост, происшествия
Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма

11:56 08.10.2022 (обновлено: 11:58 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото
Тепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом говорится в заявлении компании.
"РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами, - говорится в сообщении. - Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:49
Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:27
Керченская паромная переправа возобновила работу
 
КрымКрымский мостПроисшествия
 
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