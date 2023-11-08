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В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар
В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар
В Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T09:32
2023-11-08T09:32
цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен. Также отсутствовали социальные лавки.В Сакском районе, в селе Крымское, провели мониторинг семи объектов торговли. На трех из них оказались завышены цены на сахар-песок (на 20%) и овощи "борщевого набора" (на 14%).Превышение рекомендуемых цен также зафиксировали в Красногвардейском районе. Там обследовали 18 объектов торговли различных форматов в поселках Октябрьское и Красногвардейское, а также селах Амурское, Полтавка и Петровка. В шести магазинах несетевой розницы на 20% были завышены цены на овощи "борщевого набора". При этом на оптово-розничном рынке в пгт Красногвардейское цены на эти товары соответствовали рекомендуемым.Не выявлено превышения цен и в Белогорске, где проверили 10 магазинов сетевой и несетевой розницы и продовольственный рынок."С субъектами хозяйствования, в деятельности которых выявлены факты превышения цен, проведена разъяснительная работа о недопущении установления экономически необоснованных цен, обязательном соблюдении правил торговли и обеспечении наличия ценников на товары", - отметил Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуКуриные яйца в Крыму "взлетели" в ценеПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%
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цены в крыму, цены и тарифы, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, торговля, экономика, общество
В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар

Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма

09:32 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен. Также отсутствовали социальные лавки.
В Сакском районе, в селе Крымское, провели мониторинг семи объектов торговли. На трех из них оказались завышены цены на сахар-песок (на 20%) и овощи "борщевого набора" (на 14%).
Превышение рекомендуемых цен также зафиксировали в Красногвардейском районе. Там обследовали 18 объектов торговли различных форматов в поселках Октябрьское и Красногвардейское, а также селах Амурское, Полтавка и Петровка. В шести магазинах несетевой розницы на 20% были завышены цены на овощи "борщевого набора". При этом на оптово-розничном рынке в пгт Красногвардейское цены на эти товары соответствовали рекомендуемым.
Не выявлено превышения цен и в Белогорске, где проверили 10 магазинов сетевой и несетевой розницы и продовольственный рынок.
"С субъектами хозяйствования, в деятельности которых выявлены факты превышения цен, проведена разъяснительная работа о недопущении установления экономически необоснованных цен, обязательном соблюдении правил торговли и обеспечении наличия ценников на товары", - отметил Юрий Гоцанюк.
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Цены в КрымуЦены и тарифыЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрымТорговляЭкономикаОбщество
 
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