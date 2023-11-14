https://crimea.ria.ru/20231114/fas-proverit-rost-tsen-na-kurinye-yaytsa-1132768416.html

ФАС проверит рост цен на куриные яйца

ФАС проверит рост цен на куриные яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2023

ФАС проверит рост цен на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба проанализирует рост цен на куриные яйца в регионах России. Поручения уже направлены в территориальные органы. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T09:11

2023-11-14T09:11

2023-11-14T09:22

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены на яйца в крыму

цены и тарифы

общество

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проанализирует рост цен на куриные яйца в регионах России. Поручения уже направлены в территориальные органы.Запросы о еженедельной динамике средних закупочных и розничных цен на куриные яйца также направлены в десять федеральных торговых сетей.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуВ Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахарМинсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России

https://crimea.ria.ru/20231108/tseny-v-krymu-kakie-tovary-udaryat-po-koshelku-1132646128.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), цены на яйца в крыму, цены и тарифы, общество, торговля