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ФАС проверит рост цен на куриные яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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ФАС проверит рост цен на куриные яйца
ФАС проверит рост цен на куриные яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2023
ФАС проверит рост цен на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба проанализирует рост цен на куриные яйца в регионах России. Поручения уже направлены в территориальные органы. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T09:11
2023-11-14T09:22
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены на яйца в крыму
цены и тарифы
общество
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проанализирует рост цен на куриные яйца в регионах России. Поручения уже направлены в территориальные органы.Запросы о еженедельной динамике средних закупочных и розничных цен на куриные яйца также направлены в десять федеральных торговых сетей.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуВ Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахарМинсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России
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фас (федеральная антимонопольная служба), цены на яйца в крыму, цены и тарифы, общество, торговля
ФАС проверит рост цен на куриные яйца

ФАС проанализирует обоснование роста цен на куриные яйца в России

09:11 14.11.2023 (обновлено: 09:22 14.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете выбор яйца покупатель продукты корзина потребитель
В супермаркете выбор яйца покупатель продукты корзина потребитель - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проанализирует рост цен на куриные яйца в регионах России. Поручения уже направлены в территориальные органы.
"По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах", - уточнили в пресс-службе.
Запросы о еженедельной динамике средних закупочных и розничных цен на куриные яйца также направлены в десять федеральных торговых сетей.
Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%, указали в минпромполитики.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Цены на яйца в КрымуЦены и тарифыОбществоТорговля
 
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