https://crimea.ria.ru/20240103/pervaya-partiya-kurinykh-yaits-iz-turtsii-vvezena-v-rossiyu-1133969477.html
Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:02
2024-01-03T14:02
2024-01-03T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор.Об очередном подорожании куриного яйца в России сообщала Федеральная служба государственной статистики в конце декабря 2023 года. По информации Росстата, средняя стоимость куриных яиц в стране с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%. С начала 2023 года рост цены на этот продукт составил 58,97%.14 декабря в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на куриные яйца в России – это сбой в работе правительства. По его словам, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок этого продукта из других стран.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйцаРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решениеФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, турция, цены на куриные яйца, россельхознадзор, общество, цены и тарифы, экономика, еда, новости
Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
В Россию ввезены более 300 тысяч куриных яиц из Турции - Россельхознадзор