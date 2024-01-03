https://crimea.ria.ru/20240103/pervaya-partiya-kurinykh-yaits-iz-turtsii-vvezena-v-rossiyu-1133969477.html

Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию

Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию

Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T14:02

2024-01-03T14:02

2024-01-03T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор.Об очередном подорожании куриного яйца в России сообщала Федеральная служба государственной статистики в конце декабря 2023 года. По информации Росстата, средняя стоимость куриных яиц в стране с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%. С начала 2023 года рост цены на этот продукт составил 58,97%.14 декабря в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на куриные яйца в России – это сбой в работе правительства. По его словам, ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок этого продукта из других стран.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйцаРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решениеФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

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турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, цены на куриные яйца, россельхознадзор, общество, цены и тарифы, экономика, еда, новости