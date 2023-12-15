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ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц - РИА Новости Крым, 15.12.2023
ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T17:04
2023-12-15T17:16
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
цены и тарифы
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как указали в ведомстве, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Кроме того, управление ФАС в Кировской области выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны двух производителей на 60% с начала июня. В отношении них возбуждены дела по признакам картельного соглашения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%. Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
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фас (федеральная антимонопольная служба), цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма
ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

ФАС в Крыму возбудила антимонопольные дела в отношении двух производителей куриных яиц

17:04 15.12.2023 (обновлено: 17:16 15.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Межрегиональное крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей. С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Кроме того, управление ФАС в Кировской области выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны двух производителей на 60% с начала июня. В отношении них возбуждены дела по признакам картельного соглашения.
В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.
Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Цены на куриные яйцаЦены на яйца в КрымуЦены и тарифыКрымНовости Крыма
 
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