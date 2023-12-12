https://crimea.ria.ru/20231212/tseny-na-produkty-pod-novyy-god-ne-vyrastut--minprom-kryma-1133493573.html

Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма

Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма

Власти Крыма выработали меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Так, цена на куриную тушку теперь ниже на 20%, чем неделю назад, а десяток яиц... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T19:45

2023-12-12T19:45

2023-12-12T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Власти Крыма выработали меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Так, цена на куриную тушку теперь ниже на 20%, чем неделю назад, а десяток яиц категории С2 обойдется всего в 100 рублей. В этом можно было убедиться в ходе мониторинга цен на социально значимую продукцию в Симферополе, который был организован региональным минпромом. Вопрос цен на социально значимые продукты питания взят на контроль профильными ведомствами, чтобы перед Новым годом они не повысились.Идут регулярные мониторинги"Мы регулярно проводим мониторинги ценовой ситуации как в крупных торговых сетях, так и в несетевой рознице, а также в нестационарных торговых объектах и на рынках. Стараемся охватить все форматы торговли. Но, в первую очередь, мы начинаем с торговых сетей, поскольку это законодатели цен", – объяснила в комментарии РИА Новости Крым замминистра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.По ее словам, между Совмином Республики Крым, производителями и торговыми сетями подписан Меморандум взаимопонимания. Сделано это было для того, чтобы все социально значимые группы товаров на полках магазинов были представлены с минимальной наценкой.Рекомендуемая цена – это некий лакмус между стоимостью у производителя или оптового предприятия с учетом доставки и конечной реализацией потребителю. И на социально значимые группы товаров такая цена не должна превышать 5-8%, объяснила Мезавцова.При этом она отметила, что в социальную группу товаров входит только куриная тушка (охлажденная и замороженная), однако было принято решение включить в этот перечень и куриное филе, поскольку "оно необходимо всем". Также в эту группу входят: свинина и говядина – костная и бескостная, овощи борщевого набора, яблоки, вся бакалейная группа, молоко 2,5 процента жирности в пленке, яйцо столовое.Цены на яйцо под контролем"Что касается куриного яйца, то правительством принят комплекс мер, который направлен на выявление спекулятивной функции. Производитель поднял цену, мы направили соответствующее обращение в ФАС, а также провели ряд совещаний, куда приглашали, в том числе, и органы прокуратуры. Уже достигнута договоренность по сдерживанию цены на вторую категорию яйца, которую производитель отпускает по себестоимости, а торговые сети взяли на себя обязательства реализовывать его без торговой наценки", – объяснила Мезавцова. И добавила, что десяток яиц категории С2 в Крыму стоит 100 рублей.При этом, по ее словам, в сети встречаются фотографии, на которых указана цена за десяток яиц данной категории 260 и 270 рублей, но это фейк.Руководитель регионального минсельхоза назвал эту цену на столовое яйцо "адекватной и нормальной". Также он заметил, что яйцо куриное "в наличии в магазине везде присутствует".Овощи в Крыму дешевле"Цена на курицу также адекватная и мы фиксируем еженедельное понижение цены на 2% несмотря на предстоящие новогодние праздники. Охлажденное куриное мясо по 199 и 219 рублей за килограмм. На овощи борщевого набора тоже достаточно приемлемая цена. Лук, картофель, белокочанную капусту можно приобрести от 20 рублей за килограмм", – сказал министр. И добавил, что в течение зимы овощи, которые отправлены на хранение, могут несколько подорожать. Но сейчас дефицита овощной продукции в Крыму нет.В целом, ознакомившись с ценами на полках супермаркетов, представители министерств отметили, что овощи борщевого набора в Крыму дешевле, чем на Кубани. Дешевле и гречка – можно найти по 60 рублей за 900 граммов. Вполне приемлемая цена на эту крупу держится благодаря тому, что "Минпром помог заключить оптовикам выгодные контракты". Все остальные цены на продукты в Крыму находятся примерно на том же уровне, что и в целом по ЮФО. По данным минрома Крыма и Федеральной службы статистики, в регионе не было зафиксировано подорожания на продукты, за исключением цен на яйцо и курятину.Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки с целью пресечь необоснованный рост цен на куриные яйца.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабреВ приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистикуМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы

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