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В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику - РИА Новости Крым, 10.12.2023
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T12:18
2023-12-10T12:18
2023-12-10T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает пресс-служба Минпромтогра РФ.До конца года для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 таких автолавки.Первая партия из 50 автолавок накануне была передана правительству Луганской Народной Республики. Мероприятия реализуются в рамках исполнения поручений президента страны Владимира Путина.В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйцаПродукты питания в Крыму станут дешевле – МинпромполитикиКогда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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минпромторг рф, новости, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
Автолавки повысят доступность товаров первой необходимости в приграничных регионах