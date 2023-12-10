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В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику - РИА Новости Крым, 10.12.2023
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T12:18
2023-12-10T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает пресс-служба Минпромтогра РФ.До конца года для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 таких автолавки.Первая партия из 50 автолавок накануне была передана правительству Луганской Народной Республики. Мероприятия реализуются в рамках исполнения поручений президента страны Владимира Путина.В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйцаПродукты питания в Крыму станут дешевле – МинпромполитикиКогда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга
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минпромторг рф, новости, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику

Автолавки повысят доступность товаров первой необходимости в приграничных регионах

12:18 10.12.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
Мост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает пресс-служба Минпромтогра РФ.
До конца года для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 таких автолавки.
"Это позволит организовать быструю доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости прежде всего на территории, прилегающие к районам боевых действий, либо где есть дефицит торговых объектов, – цитирует ведомство главу Минпромторга Дениса Мантурова. – Тем самым регионы смогут оперативно донастроить свои логистические потоки для обеспечения населения всем необходимым в максимально комфортном и доступном для граждан формате".
Первая партия из 50 автолавок накануне была передана правительству Луганской Народной Республики. Мероприятия реализуются в рамках исполнения поручений президента страны Владимира Путина.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.
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Минпромторг РФНовостиРоссияНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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