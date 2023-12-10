https://crimea.ria.ru/20231210/v-prigranichnykh-s-ukrainoy-regionakh-k-novomu-godu-uluchshat-logistiku-1133431073.html

В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику

В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику - РИА Новости Крым, 10.12.2023

В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику

Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T12:18

2023-12-10T12:18

2023-12-10T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Доступность продуктов питания и товаров первой необходимости в приграничных и новых регионах России обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщает пресс-служба Минпромтогра РФ.До конца года для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 таких автолавки.Первая партия из 50 автолавок накануне была передана правительству Луганской Народной Республики. Мероприятия реализуются в рамках исполнения поручений президента страны Владимира Путина.В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйцаПродукты питания в Крыму станут дешевле – МинпромполитикиКогда в России снизятся цены на мясо – прогноз Минпромторга

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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