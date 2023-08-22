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Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
Президент России Владимир Путин поручил с учетом растущего объема грузоперевозок развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T19:02
2023-08-22T19:02
россия
черное море
азовское море
логистика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил с учетом растущего объема грузоперевозок развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства отметил важность наращивания пропускной способности инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФМощности портов Кубани увеличат на 72 млн тоннХуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах
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россия, черное море, азовское море, логистика, владимир путин (политик)
Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском направлении

19:02 22.08.2023
 
© Минтранс РоссииГрузовики
Грузовики
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил с учетом растущего объема грузоперевозок развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры, в первую очередь, на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях. Только за последний год объем экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться", - сказал он.

Глава государства отметил важность наращивания пропускной способности инфраструктуры.

"Только тогда под эти планы и мощности бизнес будет запускать новые проекты, получать импульс для развития наши регионы, территории. Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет. Дело за их воплощением в жизнь, на практике. Добавлю: важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают", - подчеркнул президент.

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РоссияЧерное мореАзовское мореЛогистикаВладимир Путин (политик)
 
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