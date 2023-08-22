Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

"Только тогда под эти планы и мощности бизнес будет запускать новые проекты, получать импульс для развития наши регионы, территории. Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет. Дело за их воплощением в жизнь, на практике. Добавлю: важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают", - подчеркнул президент.