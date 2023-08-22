Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском направлении
© Минтранс РоссииГрузовики
© Минтранс России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил с учетом растущего объема грузоперевозок развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры, в первую очередь, на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях. Только за последний год объем экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться", - сказал он.
Глава государства отметил важность наращивания пропускной способности инфраструктуры.
"Только тогда под эти планы и мощности бизнес будет запускать новые проекты, получать импульс для развития наши регионы, территории. Правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет. Дело за их воплощением в жизнь, на практике. Добавлю: важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают", - подчеркнул президент.
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