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Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах
Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах
Восточный бассейн стал приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В 2023 году пропускную способность перевозок в этом направлении... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T16:42
2022-12-28T16:42
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восточный бассейн стал приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В 2023 году пропускную способность перевозок в этом направлении планируют нарастить до 158 млн тонн грузов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Изменения коснутся автомобильной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. Вице премьер пояснил, что строительной отрасли в течение года пришлось пересмотреть очередность выполнения проектов.Вице-премьер отметил, что не все из намеченного на уходящий год в строительстве по восточному полигону удалось выполнить в полном объеме. При этом показатели провозной способности удалось достичь. На этом участке работы ведутся совместно с АО "РЖД" и в компании обещали скорректироваться в будущем году."В 2023 году мы должны ввести 158 млн тонн, в этом ввезем 138 млн тонн, может – 140 млн тонн", – поделился планами вице-премьер. Он подчеркнул, что 17 млн тонн - это очень много и для понимания пояснил, что 1 млн кубов груза - это гора высотой 30 метров.Это очень значительный объем работы, но Хуснуллин выразил уверенность, что строители справятся с поставленной задачей. Он напомнил, что изменения в период пандемии и санкции после начала специальной военной операции на Украине не смогли "задавить отрасль". Напротив, с начала года наметилась положительная тенденция сдавать объекты раньше срока.В качестве примера Хуснуллин привел участок трассы М-12 "Москва-Казань" протяженностью 106 км, который сдали с опережением на год. Он также подчеркнул, что никогда ранее в истории страны дороги первого класса протяженность 800 км за три года не строили. В целом это показывает, что строители научились очень оперативно строить подобные масштабные проекты, резюмировал вице-премьер.Ранее Марат Хуснуллин назвал уходящий год самым удачным для строительной отрасли России.Читайте также:Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дорогиСтарт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымРекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин
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марат хуснуллин, россия, экономика, новости, транспорт, правительство россии
Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах

Хуснуллин: объем ввезенных с Востока товаров нарастят до 150 млн тонн в 2023 году

16:42 28.12.2022
 
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© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восточный бассейн стал приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В 2023 году пропускную способность перевозок в этом направлении планируют нарастить до 158 млн тонн грузов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Изменения коснутся автомобильной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. Вице премьер пояснил, что строительной отрасли в течение года пришлось пересмотреть очередность выполнения проектов.
"Если в прошлые годы развивали три направления: это восток, азово-черноморский бассейн (выход к Черному морю) и северо-запад (выход на Мурманск), то теперь все планы скорректированы, и все силы брошены на восток", – сказал Хуснуллин в интервью "Россия-24".
Вице-премьер отметил, что не все из намеченного на уходящий год в строительстве по восточному полигону удалось выполнить в полном объеме. При этом показатели провозной способности удалось достичь. На этом участке работы ведутся совместно с АО "РЖД" и в компании обещали скорректироваться в будущем году.
"В 2023 году мы должны ввести 158 млн тонн, в этом ввезем 138 млн тонн, может – 140 млн тонн", – поделился планами вице-премьер. Он подчеркнул, что 17 млн тонн - это очень много и для понимания пояснил, что 1 млн кубов груза - это гора высотой 30 метров.
Это очень значительный объем работы, но Хуснуллин выразил уверенность, что строители справятся с поставленной задачей. Он напомнил, что изменения в период пандемии и санкции после начала специальной военной операции на Украине не смогли "задавить отрасль". Напротив, с начала года наметилась положительная тенденция сдавать объекты раньше срока.
"Такого результата удалось достичь за счет гибкого управления финансами, штабной работы, за счет того, что опережающе берем объекты, запланированные на 2024 год и строим их за счет высвободившихся на других объектах средств", – уточнил вице-премьер.
В качестве примера Хуснуллин привел участок трассы М-12 "Москва-Казань" протяженностью 106 км, который сдали с опережением на год. Он также подчеркнул, что никогда ранее в истории страны дороги первого класса протяженность 800 км за три года не строили. В целом это показывает, что строители научились очень оперативно строить подобные масштабные проекты, резюмировал вице-премьер.
Ранее Марат Хуснуллин назвал уходящий год самым удачным для строительной отрасли России.
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