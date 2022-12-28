https://crimea.ria.ru/20221228/khusnullin-rasskazal-o-zaplanirovannykh-infrastrukturnykh-proektakh-1126177584.html

Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах

Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах

Восточный бассейн стал приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В 2023 году пропускную способность перевозок в этом направлении... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T16:42

2022-12-28T16:42

2022-12-28T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восточный бассейн стал приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В 2023 году пропускную способность перевозок в этом направлении планируют нарастить до 158 млн тонн грузов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Изменения коснутся автомобильной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. Вице премьер пояснил, что строительной отрасли в течение года пришлось пересмотреть очередность выполнения проектов.Вице-премьер отметил, что не все из намеченного на уходящий год в строительстве по восточному полигону удалось выполнить в полном объеме. При этом показатели провозной способности удалось достичь. На этом участке работы ведутся совместно с АО "РЖД" и в компании обещали скорректироваться в будущем году."В 2023 году мы должны ввести 158 млн тонн, в этом ввезем 138 млн тонн, может – 140 млн тонн", – поделился планами вице-премьер. Он подчеркнул, что 17 млн тонн - это очень много и для понимания пояснил, что 1 млн кубов груза - это гора высотой 30 метров.Это очень значительный объем работы, но Хуснуллин выразил уверенность, что строители справятся с поставленной задачей. Он напомнил, что изменения в период пандемии и санкции после начала специальной военной операции на Украине не смогли "задавить отрасль". Напротив, с начала года наметилась положительная тенденция сдавать объекты раньше срока.В качестве примера Хуснуллин привел участок трассы М-12 "Москва-Казань" протяженностью 106 км, который сдали с опережением на год. Он также подчеркнул, что никогда ранее в истории страны дороги первого класса протяженность 800 км за три года не строили. В целом это показывает, что строители научились очень оперативно строить подобные масштабные проекты, резюмировал вице-премьер.Ранее Марат Хуснуллин назвал уходящий год самым удачным для строительной отрасли России.Читайте также:Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дорогиСтарт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымРекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, россия, экономика, новости, транспорт, правительство россии