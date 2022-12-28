https://crimea.ria.ru/20221228/rekordnye-100-mln-kvadratov-zhilya-vvedut-v-rossii---khusnullin-1126164464.html

Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин

Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин

Ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Россия-24". РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T11:01

2022-12-28T11:01

2022-12-28T11:01

россия

экономика

марат хуснуллин

общество

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Россия-24".По его словам, этот объем введенного жилья помог улучшить жилищные условия 3,6 миллионов семей.Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - ХуснуллинПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов

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россия, экономика, марат хуснуллин, общество, жилье