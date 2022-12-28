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Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин
Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин
Ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Россия-24". РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T11:01
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россия
экономика
марат хуснуллин
общество
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Россия-24".По его словам, этот объем введенного жилья помог улучшить жилищные условия 3,6 миллионов семей.Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - ХуснуллинПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов
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россия, экономика, марат хуснуллин, общество, жилье
Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин

Хуснуллин: ввод жилья в России по итогам года побьет исторический рекорд в 100 млн кв.м

11:01 28.12.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Россия-24".
"Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 миллионов квадратных метров перешагнем. К концу января будет понятно, сколько жилья будет построено, но это уже точно больше 100 миллионов", - сказал Хуснуллин.
По его словам, этот объем введенного жилья помог улучшить жилищные условия 3,6 миллионов семей.
Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.
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