https://crimea.ria.ru/20221026/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhkkh-podrobnosti-ot-khusnullina-1125099023.html

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T17:00

2022-10-26T17:00

2022-10-26T17:01

экономика

марат хуснуллин

российская федерация (россия, рф)

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей."Стратегия представляет собой комплекс мер, которая охватывает все виды строительства, включая жилищное, транспортное, промышленное. Она предусматривает два сценария – базовый и рисковый. Сейчас имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами, но мы приложим все максимальные усилия для реализации именно базового сценария", - рассказал он."У нас пока получается эти планы реализовать. За 9 месяцев уже ввели 79,1 млн кв метров, что на 27% больше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.Помимо жилищного строительства будет запущена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом административные барьеры сократятся в два раза, подчеркнул он.Также подготовлена пятилетняя программа по строительству с объемом финансирования 4,7 трлн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220817/khusnullin-otsenil-rezultaty-gosprogrammy-po-razvitiyu-kryma-i-sevastopolya-1124197051.html

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экономика, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф), жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя