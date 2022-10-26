https://crimea.ria.ru/20221026/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhkkh-podrobnosti-ot-khusnullina-1125099023.html
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T17:00
2022-10-26T17:00
2022-10-26T17:01
экономика
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей."Стратегия представляет собой комплекс мер, которая охватывает все виды строительства, включая жилищное, транспортное, промышленное. Она предусматривает два сценария – базовый и рисковый. Сейчас имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами, но мы приложим все максимальные усилия для реализации именно базового сценария", - рассказал он."У нас пока получается эти планы реализовать. За 9 месяцев уже ввели 79,1 млн кв метров, что на 27% больше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.Помимо жилищного строительства будет запущена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом административные барьеры сократятся в два раза, подчеркнул он.Также подготовлена пятилетняя программа по строительству с объемом финансирования 4,7 трлн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220817/khusnullin-otsenil-rezultaty-gosprogrammy-po-razvitiyu-kryma-i-sevastopolya-1124197051.html
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экономика, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф), жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина
Хуснуллин рассказал детали стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
17:00 26.10.2022 (обновлено: 17:01 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.
"Стратегия представляет собой комплекс мер, которая охватывает все виды строительства, включая жилищное, транспортное, промышленное. Она предусматривает два сценария – базовый и рисковый. Сейчас имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами, но мы приложим все максимальные усилия для реализации именно базового сценария", - рассказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что стратегия "максимально отвечает интересам жителей страны, и эффект от ее реализации почувствует каждый". Она предполагает увязку всех планов по стройке. В сфере жилищного строительства стоит задача обеспечить доступность жилья не менее чем для 2/3 граждан, для этого к 2030 году построят 1 млрд кв. м жилья.
"У нас пока получается эти планы реализовать. За 9 месяцев уже ввели 79,1 млн кв метров, что на 27% больше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.
Помимо жилищного строительства будет запущена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом административные барьеры сократятся в два раза, подчеркнул он.
Также подготовлена пятилетняя программа по строительству с объемом финансирования 4,7 трлн рублей.