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Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов
Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов
К концу декабря в Крыму планируют завершить запланированное на этот год расселение граждан из аварийных домов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T03:33
2022-12-28T03:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. К концу декабря в Крыму планируют завершить запланированное на этот год расселение граждан из аварийных домов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства.В ведомстве пояснили, что в регионе расселение происходит в рамках двух программ: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и адресная программа "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".По первой программе на 1 декабря новое жилье получили 1047 человек. Их расселили из 373 квартир общей площадью 16,118 тысяч квадратных метров, проинформировали в пресс-службе министерства.Адресная программа "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" предусматривает улучшение жилищных условий для еще 1486 человек. Расселению подлежат 53 аварийных дома или 569 квартир общей площадью около 21,6 тысячи квадратов.Программа включает четыре этапа и рассчитана до 2025 года. Первые два завершены, третий рассчитан до конца этого года. Новое жилье или денежную компенсацию за 122 квартиры должны получить 356 человек."В рамках третьего этапа заключено сто госконтрактов на приобретение нового жилья и 22 соглашения о выплате денежной компенсации. Это позволило выполнить обязательства перед 116 крымчанами из 45 квартир", – продолжили в министерстве.В МинЖКХ подчеркнули, что одной из сложностей в выполнении показателей стало отсутствие на крымском рынке жилья необходимого количества квартир, готовых к продаже до конца года. В связи с этим часть из них были приобретены у надежных застройщиков на этапе строительства. Дома должны быть сданы в эксплуатацию в I квартале 20223 года. Тогда ключи от 67 квартир вручат переселенцам из аварийного жилья.Кроме того, в рамках четвертого этапа программы до конца следующего года планируется расселить еще 430 человек из 172 жилых помещений."По данным на начало декабря заключено 135 госконтрактов или соглашений о возмещении стоимости жилья на общую расселяемую площадь 4,43 тысячи квадратных метров, что составляет 74,2% от общей предусмотренной этапом расселяемой площади", – уточнили в крымском МинЖКХ.Также до 31 декабря 2022 года в министерстве планируют заключить еще три госконтракта на покупку жилья и 21 соглашение о выплате компенсаций. С учетом этих мероприятий показатели реализации программы составят 92,1% от плана, резюмировали в министерстве.Ранее глава РК Сергей Аксеново сообщил, что в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Крым вошел в число ведущих регионов страны по реализации программ расселения граждан из аварийного жилья.Читайте также:В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жильяНовая программа расселения аварийного жилья: где реализуютПочти 10 млн россиян улучшили жилищные условия в 2021 году – Хуснуллин
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новости крыма, крым, переселение из аварийного жилья, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, общество
Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов

Программу переселения из аварийного жилья в Крыму выполнят на 92%

03:33 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАварийный дом в Ялте по улице Сеченова, 51.
Аварийный дом в Ялте по улице Сеченова, 51. - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. К концу декабря в Крыму планируют завершить запланированное на этот год расселение граждан из аварийных домов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В ведомстве пояснили, что в регионе расселение происходит в рамках двух программ: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и адресная программа "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".
По первой программе на 1 декабря новое жилье получили 1047 человек. Их расселили из 373 квартир общей площадью 16,118 тысяч квадратных метров, проинформировали в пресс-службе министерства.
Адресная программа "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" предусматривает улучшение жилищных условий для еще 1486 человек. Расселению подлежат 53 аварийных дома или 569 квартир общей площадью около 21,6 тысячи квадратов.
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Программа включает четыре этапа и рассчитана до 2025 года. Первые два завершены, третий рассчитан до конца этого года. Новое жилье или денежную компенсацию за 122 квартиры должны получить 356 человек.
"В рамках третьего этапа заключено сто госконтрактов на приобретение нового жилья и 22 соглашения о выплате денежной компенсации. Это позволило выполнить обязательства перед 116 крымчанами из 45 квартир", – продолжили в министерстве.
В МинЖКХ подчеркнули, что одной из сложностей в выполнении показателей стало отсутствие на крымском рынке жилья необходимого количества квартир, готовых к продаже до конца года. В связи с этим часть из них были приобретены у надежных застройщиков на этапе строительства. Дома должны быть сданы в эксплуатацию в I квартале 20223 года. Тогда ключи от 67 квартир вручат переселенцам из аварийного жилья.
Кроме того, в рамках четвертого этапа программы до конца следующего года планируется расселить еще 430 человек из 172 жилых помещений.
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"По данным на начало декабря заключено 135 госконтрактов или соглашений о возмещении стоимости жилья на общую расселяемую площадь 4,43 тысячи квадратных метров, что составляет 74,2% от общей предусмотренной этапом расселяемой площади", – уточнили в крымском МинЖКХ.
Также до 31 декабря 2022 года в министерстве планируют заключить еще три госконтракта на покупку жилья и 21 соглашение о выплате компенсаций. С учетом этих мероприятий показатели реализации программы составят 92,1% от плана, резюмировали в министерстве.
Ранее глава РК Сергей Аксеново сообщил, что в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Крым вошел в число ведущих регионов страны по реализации программ расселения граждан из аварийного жилья.
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