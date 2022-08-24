https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html
Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют
Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют
В России запускают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит признанные непригодными для жизни многоквартирные дома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T15:21
2022-08-24T15:21
2022-08-24T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В России запускают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит признанные непригодными для жизни многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.В рамках новой программы в 2022–2023 годах регионы получат из федерального бюджета 45 млрд рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные условия порядка 50 тысяч человек. Уровень софинансирования расходов субъектов РФ составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.А со следующего года к реализации новой программы подключатся регионы, которые завершат текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022-го.По словам российского премьера Михаила Мишустина, это решение позволит гражданам быстрее переехать в новое комфортное жилье."Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей", – подчеркнул Мишустин.Как сообщалось, 24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.
https://crimea.ria.ru/20211223/v-rossii-prodlyat-programmu-po-rasseleniyu-iz-avariynogo-zhilya-1121839493.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), общество, экономика
Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют
В России запускают новую программу расселения аварийного жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В России запускают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит признанные непригодными для жизни многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
В рамках новой программы в 2022–2023 годах регионы получат из федерального бюджета 45 млрд рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные условия порядка 50 тысяч человек. Уровень софинансирования расходов субъектов РФ составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.
"В 2022 году господдержку в размере 22,5 млрд рублей получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Благодаря софинансированию они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м, что улучшит качество жизни более 26,5 тысячи человек", - говорится в сообщении кабмина.
А со следующего года к реализации новой программы подключатся регионы, которые завершат текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022-го.По словам российского премьера Михаила Мишустина, это решение позволит гражданам быстрее переехать в новое комфортное жилье.
"Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей", – подчеркнул Мишустин.
Как сообщалось, 24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.