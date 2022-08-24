https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html

Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют

Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют

В России запускают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит признанные непригодными для жизни многоквартирные дома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T15:21

2022-08-24T15:21

2022-08-24T15:21

российская федерация (россия, рф)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В России запускают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит признанные непригодными для жизни многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.В рамках новой программы в 2022–2023 годах регионы получат из федерального бюджета 45 млрд рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные условия порядка 50 тысяч человек. Уровень софинансирования расходов субъектов РФ составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.А со следующего года к реализации новой программы подключатся регионы, которые завершат текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022-го.По словам российского премьера Михаила Мишустина, это решение позволит гражданам быстрее переехать в новое комфортное жилье."Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей", – подчеркнул Мишустин.Как сообщалось, 24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.

https://crimea.ria.ru/20211223/v-rossii-prodlyat-programmu-po-rasseleniyu-iz-avariynogo-zhilya-1121839493.html

https://crimea.ria.ru/20220808/v-sevastopole-biznesu-predlozhat-kupit-zabroshki-1124104432.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, экономика