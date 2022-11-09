https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-pod-ugrozoy-sryva--goskontrakt-na-rekonstruktsiyu-zhilya-1125293544.html

В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья

В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья

Очередной госконтракт на реконструкцию в Севастополе под угрозой срыва – речь о многоквартирном доме, в который должны переселить людей из аварийного жилья. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T12:52

2022-11-09T12:52

2022-11-09T12:52

севастополь

реализация фцп в крыму и севастополе

городская среда

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Очередной госконтракт на реконструкцию в Севастополе под угрозой срыва – речь о многоквартирном доме, в который должны переселить людей из аварийного жилья. Об этом сообщили в местной прокуратуре.Квартиры в доме на улицах Раенко – Малиновского, где идет реконструкция, предназначены горожанам, ожидающим расселения из своего аварийного жилья."Прокуратура района направила директору ООО "Альфа Групп Подряд" предостережение о недопустимости нарушения требований закона в части соблюдения сроков выполнения государственного контракта", – сообщили в прокуратуре.Сейчас монтаж кровли завершили, на финишном этапе работы по монтажу систем водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. В одном из подъездов проводится внутренняя отделка и монтируются двери, в другом – к этим мероприятиям еще готовятся, а в третьем только делают стяжку полов. Впереди еще работы по благоустройству прилегающей территории.В прокуратуре, контролирующей проведение реконструкции, озабочены темпами ведения работ и напоминают о недопустимости срыва сроков.Строительно-монтажные работы выполняются на основании государственного контракта, который в декабре 2021 года заключило с подрядчиком ГКУ Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".Напомним, ровно год назад, в ноябре 2021-го, в прокуратуре Севастополя озвучили результаты проверок реализации национальных проектов и федеральной целевой программы социально-экономического развития, согласно которым надзорное ведомство выявило свыше 300 случаев нарушения закона.

https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе, городская среда, прокуратура города севастополя