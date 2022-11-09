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В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья
В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья
Очередной госконтракт на реконструкцию в Севастополе под угрозой срыва – речь о многоквартирном доме, в который должны переселить людей из аварийного жилья. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T12:52
2022-11-09T12:52
севастополь
реализация фцп в крыму и севастополе
городская среда
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Очередной госконтракт на реконструкцию в Севастополе под угрозой срыва – речь о многоквартирном доме, в который должны переселить людей из аварийного жилья. Об этом сообщили в местной прокуратуре.Квартиры в доме на улицах Раенко – Малиновского, где идет реконструкция, предназначены горожанам, ожидающим расселения из своего аварийного жилья."Прокуратура района направила директору ООО "Альфа Групп Подряд" предостережение о недопустимости нарушения требований закона в части соблюдения сроков выполнения государственного контракта", – сообщили в прокуратуре.Сейчас монтаж кровли завершили, на финишном этапе работы по монтажу систем водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. В одном из подъездов проводится внутренняя отделка и монтируются двери, в другом – к этим мероприятиям еще готовятся, а в третьем только делают стяжку полов. Впереди еще работы по благоустройству прилегающей территории.В прокуратуре, контролирующей проведение реконструкции, озабочены темпами ведения работ и напоминают о недопустимости срыва сроков.Строительно-монтажные работы выполняются на основании государственного контракта, который в декабре 2021 года заключило с подрядчиком ГКУ Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".Напомним, ровно год назад, в ноябре 2021-го, в прокуратуре Севастополя озвучили результаты проверок реализации национальных проектов и федеральной целевой программы социально-экономического развития, согласно которым надзорное ведомство выявило свыше 300 случаев нарушения закона.
https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html
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севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе, городская среда, прокуратура города севастополя
В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья

Прокуратура: в Севастополе еще один госконтракт на реконструкцию жилья под угрозой срыва

12:52 09.11.2022
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяРеконструкция дома в Севастополе, куда должны переселить людей из аварийного жилья
Реконструкция дома в Севастополе, куда должны переселить людей из аварийного жилья
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Очередной госконтракт на реконструкцию в Севастополе под угрозой срыва – речь о многоквартирном доме, в который должны переселить людей из аварийного жилья. Об этом сообщили в местной прокуратуре.
Квартиры в доме на улицах Раенко – Малиновского, где идет реконструкция, предназначены горожанам, ожидающим расселения из своего аварийного жилья.
Работы подрядчика по госконтракту ценой 147,6 млн рублей должны быть завершены до конца текущего года. Еще в сентябре степень готовности объекта едва превышала 40%. В октябре, после адресных предостережений надзорного ведомства директору подрядной организации, этот показатель достиг 62%.
"Прокуратура района направила директору ООО "Альфа Групп Подряд" предостережение о недопустимости нарушения требований закона в части соблюдения сроков выполнения государственного контракта", – сообщили в прокуратуре.
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Сейчас монтаж кровли завершили, на финишном этапе работы по монтажу систем водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. В одном из подъездов проводится внутренняя отделка и монтируются двери, в другом – к этим мероприятиям еще готовятся, а в третьем только делают стяжку полов. Впереди еще работы по благоустройству прилегающей территории.
В прокуратуре, контролирующей проведение реконструкции, озабочены темпами ведения работ и напоминают о недопустимости срыва сроков.
Строительно-монтажные работы выполняются на основании государственного контракта, который в декабре 2021 года заключило с подрядчиком ГКУ Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".
Напомним, ровно год назад, в ноябре 2021-го, в прокуратуре Севастополя озвучили результаты проверок реализации национальных проектов и федеральной целевой программы социально-экономического развития, согласно которым надзорное ведомство выявило свыше 300 случаев нарушения закона.
 
СевастопольРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеГородская средаПрокуратура города Севастополя
 
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