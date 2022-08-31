https://crimea.ria.ru/20220831/programma-pereseleniya-iz-avariynogo-zhilya--krym-v-desyatke-liderov-1124350259.html

Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров

Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров

Крым вошел в десятку лидеров по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, только в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T10:21

2022-08-31T10:21

2022-08-31T10:21

крым

сергей аксенов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку лидеров по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, только в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В этом году региональные власти планируют заключить 124 государственных контракта на приобретение квартир и выплатить возмещение за изымаемое жилье 31 семье, добавил он.24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.

https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html

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2022

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крым, сергей аксенов, общество