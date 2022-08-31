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Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров
Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров
Крым вошел в десятку лидеров по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, только в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T10:21
2022-08-31T10:21
крым
сергей аксенов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку лидеров по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, только в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В этом году региональные власти планируют заключить 124 государственных контракта на приобретение квартир и выплатить возмещение за изымаемое жилье 31 семье, добавил он.24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.
https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html
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крым, сергей аксенов, общество
Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров

Аксенов: Крым вошел в десятку лидеров по переселению граждан из аварийного жилья

10:21 31.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарый дом в Евпатории
Старый дом в Евпатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку лидеров по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, только в этом году в новые квартиры переехал 271 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Республика вошла в десятку лучших регионов РФ по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", заняв восьмое место. Для сравнения - в начале 2021 года наш регион был на 82-м месте. В рамках нацпроекта в 2022 году расселили 271 человека из 99 жилых помещений", - написал он в своих соцсетях.
В этом году региональные власти планируют заключить 124 государственных контракта на приобретение квартир и выплатить возмещение за изымаемое жилье 31 семье, добавил он.
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:21
Новая программа расселения аварийного жилья: где реализуют
24 августа 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете 45 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Обеспечение граждан комфортным и качественным жильем он назвал одной из приоритетных задач.
 
КрымСергей АксеновОбщество
 
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