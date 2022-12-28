https://crimea.ria.ru/20221228/khusnullin-nazval-2022-god-samym-udachnym-dlya-stroitelnoy-otrasli-1126169648.html

Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли

Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли

Уходящий год стал самым удачным для строительной отрасли России. Об этом в интервью в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T13:58

2022-12-28T13:58

2022-12-28T13:58

россия

марат хуснуллин

ремонт и строительство дорог в крыму

строительство

экономика

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/74/1117757439_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c57aeb33fe0ab418fcf50eb3b1dc7afd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год стал самым удачным для строительной отрасли России. Об этом в интервью в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Начиная с 2020 года отрасль показывает стабильный рост, отметил вице-премьер. Снижения не произошло ни в 2020, ни в прошлом году. "В этом году ожидается исторический прирост сданного жилья. Планка в 100 миллионов квадратных метров преодолена. Это позволило улучшить жилищные условия для трех миллионов 600 семей", – продолжил вице-премьер.Дорожное строительство также вышло на новый уровень, добавил он. Дорожники уложили 170 млн квадратных метров асфальта по проекту капитального ремонта и строительства дорог. Годом ранее этот показатель достигал 142 млн квадратных метров.Хуснуллин отметил, что работа по выполнению нацпроектов ведется совместно с главами регионов и федеральными властями, поэтому "известна каждая дорога, которую надо отремонтировать или построить".Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.Читайте также:Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России – ХуснуллинВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовВ Херсонской области планируют построить новые поселки

https://crimea.ria.ru/20221226/bolee-55-tysyach-zhiteley-donbassa-poluchili-kompensatsii-za-utrachennoe-zhile-1126136941.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, строительство, экономика, жилье