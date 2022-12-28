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Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли
Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли
Уходящий год стал самым удачным для строительной отрасли России. Об этом в интервью в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T13:58
2022-12-28T13:58
россия
марат хуснуллин
ремонт и строительство дорог в крыму
строительство
экономика
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год стал самым удачным для строительной отрасли России. Об этом в интервью в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Начиная с 2020 года отрасль показывает стабильный рост, отметил вице-премьер. Снижения не произошло ни в 2020, ни в прошлом году. "В этом году ожидается исторический прирост сданного жилья. Планка в 100 миллионов квадратных метров преодолена. Это позволило улучшить жилищные условия для трех миллионов 600 семей", – продолжил вице-премьер.Дорожное строительство также вышло на новый уровень, добавил он. Дорожники уложили 170 млн квадратных метров асфальта по проекту капитального ремонта и строительства дорог. Годом ранее этот показатель достигал 142 млн квадратных метров.Хуснуллин отметил, что работа по выполнению нацпроектов ведется совместно с главами регионов и федеральными властями, поэтому "известна каждая дорога, которую надо отремонтировать или построить".Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.Читайте также:Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России – ХуснуллинВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовВ Херсонской области планируют построить новые поселки
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россия, марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, строительство, экономика, жилье
Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли

Хуснуллин: 2022 год для строительной отрасли – самый лучший за всю историю

13:58 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНовостройки Севастополя
Новостройки Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год стал самым удачным для строительной отрасли России. Об этом в интервью в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"2022 год для строительной отрасли – самый лучший за всю историю. Если в целом экономика страны показала около 2% падения, то для строительной отрасли по итогам 11 месяцев рост был 5-6%", – сказал Хуснуллин.
Начиная с 2020 года отрасль показывает стабильный рост, отметил вице-премьер. Снижения не произошло ни в 2020, ни в прошлом году.
"В этом году ожидается исторический прирост сданного жилья. Планка в 100 миллионов квадратных метров преодолена. Это позволило улучшить жилищные условия для трех миллионов 600 семей", – продолжил вице-премьер.
Дорожное строительство также вышло на новый уровень, добавил он. Дорожники уложили 170 млн квадратных метров асфальта по проекту капитального ремонта и строительства дорог. Годом ранее этот показатель достигал 142 млн квадратных метров.
Хуснуллин отметил, что работа по выполнению нацпроектов ведется совместно с главами регионов и федеральными властями, поэтому "известна каждая дорога, которую надо отремонтировать или построить".
Ранее вице-премьер Хуснуллин анонсировал ввод жилья по итогам года на уровне 95 миллионов квадратных метров. Он также рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается в порядка 150 трлн рублей.
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РоссияМарат ХуснуллинРемонт и строительство дорог в КрымуСтроительствоЭкономикаЖилье
 
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