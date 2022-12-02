https://crimea.ria.ru/20221202/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-postroit-novye-poselki-1125629641.html
В Херсонской области планируют построить новые поселки
В Херсонской области планируют построить новые поселки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Херсонской области планируют построить новые поселки
Строительство новых населенных пунктов планируется в Херсонской области, в частности, на Арабатской стрелке в Геническом районе, проектно-сметная документация... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-02T08:45
2022-12-02T08:45
2022-12-01T23:49
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
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ГЕНИЧЕСК, 2 дек – РИА Новости Крым. Строительство новых населенных пунктов планируется в Херсонской области, в частности, на Арабатской стрелке в Геническом районе, проектно-сметная документация уже разрабатывается. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.По его словам, на данный момент в местах, где планируется создать новые населенные пункты, идет опись всех объектов незавершенного строительства. Там будут возведены жилые дома, административные объекты, школы, детские сады, больницы.Арабатская стрелка – длинная узкая песчаная коса на северо-востоке Крымского полуострова, разделяющая Азовское море и озеро Сиваш. Ее длина – 117 км. Северная часть косы входит в состав Генического района Херсонской области, южная – в состав Республики Крым. Пользуется популярностью у туристов, в частности, любителей отдыха в палатках, семей с маленькими детьми, поклонников кайтсерфинга.По решению властей РФ, жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут получить жилищный сертификат, который дает право на получение социальной выплаты для приобретения собственного жилья. Сертификат выдается из расчета, 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, по 18 "квадратов" на каждого в семье из трех и более человек. Размер выплаты по сертификату составляет 83 420 рублей за "квадрат".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-rasskazal-o-formirovanii-dobrovolcheskikh-batalonov-na-khersonschine-1125628014.html
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии
В Херсонской области планируют построить новые поселки
Сальдо: в Херсонской области планируется строительство новых населенных пунктов
ГЕНИЧЕСК, 2 дек – РИА Новости Крым. Строительство новых населенных пунктов планируется в Херсонской области, в частности, на Арабатской стрелке в Геническом районе, проектно-сметная документация уже разрабатывается. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.
"Есть интересный проект строительства новых населенных пунктов, это будет делаться, проектно-сметная документация уже разрабатывается. Одновременно с этим есть поручения нашего президента и правительства рассмотреть и в ближайшее время спроектировать новые населенные пункты, находящиеся на Арабатской стрелке и в местах, где это имеет большую привлекательность", - сказал Сальдо.
По его словам, на данный момент в местах, где планируется создать новые населенные пункты, идет опись всех объектов незавершенного строительства. Там будут возведены жилые дома, административные объекты, школы, детские сады, больницы.
"Жилье в этих населенных пунктах тоже можно будет получить по жилищным сертификатам, которые выдаются сегодня жителям Херсонской области. Причем цены будут значительно ниже, чем, например, в Крыму. Там все-таки недвижимость дороже, а здесь будет новое жилье, и цена будет ниже", - добавил врио губернатора.
Арабатская стрелка – длинная узкая песчаная коса на северо-востоке Крымского полуострова, разделяющая Азовское море и озеро Сиваш. Ее длина – 117 км. Северная часть косы входит в состав Генического района Херсонской области, южная – в состав Республики Крым. Пользуется популярностью у туристов, в частности, любителей отдыха в палатках, семей с маленькими детьми, поклонников кайтсерфинга.
По решению властей РФ, жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут получить жилищный сертификат, который дает право на получение социальной выплаты для приобретения собственного жилья. Сертификат выдается из расчета, 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, по 18 "квадратов" на каждого в семье из трех и более человек. Размер выплаты по сертификату составляет 83 420 рублей за "квадрат".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.