https://crimea.ria.ru/20241126/medvedev-otsenil-ugrozu-vozmozhnoy-peredachi-yadernogo-oruzhiya-ssha-kievu-1142134474.html

Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву

Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву

Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T11:15

2024-11-26T11:15

2024-11-26T12:19

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.Он также подчеркнул, что в этой ситуации последствия будут очевидны.Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин ранее назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Такое заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома. Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковКремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружиюПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дмитрий медведев, ядерное оружие, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина