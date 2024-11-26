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Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:15
2024-11-26T12:19
россия
новости
дмитрий медведев
ядерное оружие
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.Он также подчеркнул, что в этой ситуации последствия будут очевидны.Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин ранее назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Такое заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома. Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковКремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружиюПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
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россия, новости, дмитрий медведев, ядерное оружие, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина
Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву

Медведев: угроза передачи ядерного оружия Киеву может быть подготовкой к конфликту

11:15 26.11.2024 (обновлено: 12:19 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.
"Сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле пункта 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", - отметил Медведев.
Он также подчеркнул, что в этой ситуации последствия будут очевидны.
Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин ранее назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Такое заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома. Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
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РоссияНовостиДмитрий МедведевЯдерное оружиеСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Украина
 
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