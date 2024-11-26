https://crimea.ria.ru/20241126/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-otrazili-17-kontratak-protivnika-1142140429.html

Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника

Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника

Российские военные уничтожили за сутки еще 1675 боевиков ВСУ и отразили 17 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T13:17

2024-11-26T13:17

2024-11-26T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1675 боевиков ВСУ и отразили 17 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ, танк, автомобиль и гаубицу Д-30.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, освободила населенный пункт Копанки Харьковской области, отразила пять контратак. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, САУ Krab, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки отразили три контратаки, потери ВСУ - 485 солдат, а также бронетранспортер, боевая бронированная машина, два автомобиля и полевой склад боеприпасов.Бойцы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, САУ "Пион", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, САУ "Богдана" и САУ "Акация".Подразделения "Днепра" уничтожили до 60 вражеских солдат, два автомобиля, САУ "Гвоздика" и станцию РЭБ "Анклав-Н".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВосемь баллистических ракет сбили над регионами РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика