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Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:32
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено во вторник в 12:31.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
В Севастополе открыли рейд