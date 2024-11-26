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Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:32
севастополь
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости крыма
крым
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено во вторник в 12:31.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости крыма, крым, паромы и катера в севастополе
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено

В Севастополе открыли рейд

13:32 26.11.2024
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Морское сообщение в городе было остановлено во вторник в 12:31.
Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.
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СевастопольМорской транспортТранспортОбщественный транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости КрымаКрымПаромы и катера в Севастополе
 
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