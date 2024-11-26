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Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу
Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу
Наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, заключен под стражу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T13:26
2024-11-26T13:26
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
иностранные наемники всу
контингент нато
ск рф (следственный комитет российской федерации)
арест
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В отношении британца возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении теракта и наемничестве.По данным ведомства, обвиняемый и другие наемники в составе вооруженных формирований Украины в середине ноября этого года незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий Андерсона задержали на территории Курской области.По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что РФ готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории страны. Он отметил, что эту работу ведут соответствующие органы и выразил уверенность в том, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.В октябре в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. В ходе боевых действий четверо диверсантов были ликвидированы. У них обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской областиНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковРоссийские военные поразили лагерь иностранных наемников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, иностранные наемники всу, контингент нато, ск рф (следственный комитет российской федерации), арест, великобритания
Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу

Британского наемника заключили под стражу по обвинению в теракте в Курской области

13:26 26.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В отношении британца возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении теракта и наемничестве.
По данным ведомства, обвиняемый и другие наемники в составе вооруженных формирований Украины в середине ноября этого года незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения", - говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Андерсона задержали на территории Курской области.
По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что РФ готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории страны. Он отметил, что эту работу ведут соответствующие органы и выразил уверенность в том, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.
В октябре в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. В ходе боевых действий четверо диверсантов были ликвидированы. У них обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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