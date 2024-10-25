https://crimea.ria.ru/20241025/sud-arestoval-naemnika-iz-ssha-za-terakt-i-ubiystva-v-kurskoy-oblasti-1141352023.html

Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области

Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области

Суд в России избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу наемнику из США Бернарду Ребару, обвиняемому в совершении теракта, убийстве и других... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T15:55

2024-10-25T15:55

2024-10-25T15:55

суд

ск рф (следственный комитет российской федерации)

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Суд в России избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу наемнику из США Бернарду Ребару, обвиняемому в совершении теракта, убийстве и других преступлениях, совершенных на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Фигурант обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.Следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников, добавили в ведомстве.Накануне российский суд заочно заключил под стражу гражданина Франции Патрика Демона, который в качестве наемника воевал на стороне ВСУ в Донецкой Народной Республике.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До последнего малийца: как на Украине используют террористов из АфрикиИностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведкеСоветник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, ск рф (следственный комитет российской федерации), правосудие, иностранные наемники всу, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, происшествия, новости, сша