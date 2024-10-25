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Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
Суд в России избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу наемнику из США Бернарду Ребару, обвиняемому в совершении теракта, убийстве и других... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T15:55
2024-10-25T15:55
2024-10-25T15:55
суд
ск рф (следственный комитет российской федерации)
правосудие
иностранные наемники всу
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Суд в России избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу наемнику из США Бернарду Ребару, обвиняемому в совершении теракта, убийстве и других преступлениях, совершенных на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Фигурант обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.Следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников, добавили в ведомстве.Накануне российский суд заочно заключил под стражу гражданина Франции Патрика Демона, который в качестве наемника воевал на стороне ВСУ в Донецкой Народной Республике.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До последнего малийца: как на Украине используют террористов из АфрикиИностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведкеСоветник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, ск рф (следственный комитет российской федерации), правосудие, иностранные наемники всу, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, происшествия, новости, сша
Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
Суд заочно арестовал наемника из США по обвинению в теракте и убийствах в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Суд в России избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу наемнику из США Бернарду Ребару, обвиняемому в совершении теракта, убийстве и других преступлениях, совершенных на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По ходатайству следователя главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.
Следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников, добавили в ведомстве.
Накануне российский суд заочно заключил под стражу гражданина Франции Патрика Демона, который в качестве наемника воевал на стороне ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников
из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.
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