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До последнего малийца: как на Украине используют террористов из Африки

До последнего малийца: как на Украине используют террористов из Африки - РИА Новости Крым, 20.09.2024

До последнего малийца: как на Украине используют террористов из Африки

Вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева ведут американские спецслужбы, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T17:00

2024-09-20T17:00

2024-09-20T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева ведут американские спецслужбы, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. Об этом заявила ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Террористов для Киева вербует ВашингтонВ деле вербовки радикалов против РФ полностью зависимый Киев способен выполнять только минимальные задачи, назначенные Западом, считает эксперт. Например, какое-то число инструкторов ВСУ может сопровождать транспортировку завербованных радикалов на Украину."Что касается вербовки в ВФУ, безусловно, она происходит. Они (наемники) там появляются и участвуют в боевых действиях. Но нужно понимать, что этих людей не может быть очень много. Если мы оцениваем украинскую группировку в 700-800 тысяч человек, то максимум они могут привлечь несколько десятков тысяч террористов из Африки или Ближнего Востока, и эти люди не имеют опыта многофункциональной войны - это в основном партизаны", - продолжает военный эксперт.Дешево и не жалко"До последнего украинца" или же "до последнего малийца" - в этом контексте США совершенно не важно, чьими руками продолжать прокси-войну с Россией, подчеркивает эксперт. Пополнение численности вооруженных формирований Украины для Вашингтона и Британии - ключевая задача, даже более важная, чем поставка вооружений."Вопрос поставки вооружений они, так или иначе, решат. А вот пополнять ряды ВСУ как-то нужно. Поэтому США по всему миру будут искать тех, кто готов отправляться на войну за небольшие деньги. Как раз ближневосточное и африканское направления в Вашингтоне считают перспективным, поскольку лучше брать местных повстанцев, имеющих хотя бы какой-то боевой опыт, чем тех, кто не имеет никакого. При том, что оплата их услуг не очень большая и использовать их выгодно. Естественно, эта тенденция продолжится", - говорит Брутер.Теракты внутри РФЧто касается переправки африканских, сирийский или афганских террористов на территорию России с целью совершения терактов внутри нашей страны, это эксперт считает маловероятным.При этом он убежден, что расслабляться россиянам нельзя: на территории страны существует большое количество "спящих" ячеек, которые при определенных ситуациях могут быть активированы.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти США встали на путь международного терроризма – АнтоновКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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