https://crimea.ria.ru/20240920/kiev-verbuet-terroristov-v-afrike-i-na-blizhnem-vostoke---mid-1140493448.html

Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД

Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД

Украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для совершения терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

украина

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

в мире

терроризм

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безопасность

происшествия

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ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для совершения терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.По ее данным, на днях 250 инструкторов ВСУ прибыли в сирийскую провинцию Эдлип для обучения боевиков из упомянутой группировки. Также, опираясь на данные СМИ, Захарова сообщила о том, что киевский режим вербует боевиков в Афганистане и Мали."Украинский террористический спрут разрастается. Все подобные факты свидетельствуют о реальной террористической сущности этого режима, об отсутствии малейшей привязки к демократичности, легальности. Они перешли от националистической диктатуры к прямой террористической деятельности. За всем этими преступления киевского режима стоят США и Британия", - подытожила представитель российского МИД.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.* Внесен в список террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мостКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭССБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко

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африка

ближний восток

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), в мире, терроризм, теракт, безопасность, происшествия, африка, ближний восток, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова