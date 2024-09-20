https://crimea.ria.ru/20240920/kiev-verbuet-terroristov-v-afrike-i-na-blizhnem-vostoke---mid-1140493448.html
Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД
Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД
Украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для совершения терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
украина
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
в мире
терроризм
теракт
безопасность
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для совершения терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.По ее данным, на днях 250 инструкторов ВСУ прибыли в сирийскую провинцию Эдлип для обучения боевиков из упомянутой группировки. Также, опираясь на данные СМИ, Захарова сообщила о том, что киевский режим вербует боевиков в Афганистане и Мали."Украинский террористический спрут разрастается. Все подобные факты свидетельствуют о реальной террористической сущности этого режима, об отсутствии малейшей привязки к демократичности, легальности. Они перешли от националистической диктатуры к прямой террористической деятельности. За всем этими преступления киевского режима стоят США и Британия", - подытожила представитель российского МИД.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.* Внесен в список террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мостКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭССБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), в мире, терроризм, теракт, безопасность, происшествия, африка, ближний восток, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД
Украинская разведка вербует террористов на Ближнем Востоке для атак по России - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для совершения терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
"Появляются доказательства, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение. Мы обратили внимание на сообщения турецкой и сирийской прессы о ведении эмиссарами Украины, в том числе и лично руководителем разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*, переговоров с террористической организацией Хайят Тахрир аш-Шам** (запрещена в России). Эти переговоры ведутся по вопросам вербовки боевиков для совместной подготовки атак на Россию", - заявила Захарова.
По ее данным, на днях 250 инструкторов ВСУ прибыли в сирийскую провинцию Эдлип для обучения боевиков из упомянутой группировки. Также, опираясь на данные СМИ, Захарова сообщила о том, что киевский режим вербует боевиков в Афганистане и Мали.
"Украинский террористический спрут разрастается. Все подобные факты свидетельствуют о реальной террористической сущности этого режима, об отсутствии малейшей привязки к демократичности, легальности. Они перешли от националистической диктатуры к прямой террористической деятельности. За всем этими преступления киевского режима стоят США и Британия", - подытожила представитель российского МИД.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим
. К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в России
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