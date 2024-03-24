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В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T08:06
2024-03-24T08:06
2024-03-24T08:55
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, украина, терроризм, севастополь, новости, новости крыма
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
В Госсовете Крыма призывают признать киевский режим террористическим
08:06 24.03.2024 (обновлено: 08:55 24.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим.
"Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали
. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета
.
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