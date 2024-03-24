Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-prizyvayut-priznat-kievskiy-rezhim-terroristicheskim-1135985664.html
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T08:06
2024-03-24T08:55
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
крым
украина
терроризм
севастополь
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637557_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_871288b73ef59e49d990139ab89a2dc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
крым
украина
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637557_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6761622c2d6e9b7f548327de7ff054fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, украина, терроризм, севастополь, новости, новости крыма
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим

В Госсовете Крыма призывают признать киевский режим террористическим

08:06 24.03.2024 (обновлено: 08:55 24.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим.
"Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
 
Государственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновКрымУкраинаТерроризмСевастопольНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу
08:20В очереди перед Крымским мостом стоят более 200 автомобилей
08:06В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
07:50При теракте в "Крокусе" пострадали 152 человека - МЧС
07:35Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
07:21В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
07:02Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению
06:01В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"
01:24В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
01:14Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
00:35Крымский мост открыт
00:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
23:40Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
23:16Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
23:01В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
22:44Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
22:41Крымский мост закрыт
22:26Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
22:04Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
Лента новостейМолния