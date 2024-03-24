https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-prizyvayut-priznat-kievskiy-rezhim-terroristicheskim-1135985664.html

В Крыму призывают признать киевский режим террористическим

В Крыму призывают признать киевский режим террористическим - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Крыму призывают признать киевский режим террористическим

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T08:06

2024-03-24T08:06

2024-03-24T08:55

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, украина, терроризм, севастополь, новости, новости крыма