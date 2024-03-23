https://crimea.ria.ru/20240323/vozdushnaya-ataka-na-sevastopol---ranen-rebenok-1135981853.html

Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок

Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок

В Севастополе средства ПВО, по предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. В ходе отражения вражеской атаки осколочные ранения получил ребенок. Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T23:16

2024-03-23T23:16

2024-03-23T23:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО, по предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. В ходе отражения вражеской атаки осколочные ранения получил ребенок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также обломки упали в районе улицы Индустриальная, горит автомобиль и трава на участке, добавил Развожаев.Он также отметил, что дым в районе внутреннего рейда Севастопольской и Южной бухт является средством маскировки, используемым российскими военными.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытия и безопасных местах.

https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу