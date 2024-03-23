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Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
В Севастополе средства ПВО, по предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. В ходе отражения вражеской атаки осколочные ранения получил ребенок. Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T23:16
2024-03-23T23:47
севастополь
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крым
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО, по предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. В ходе отражения вражеской атаки осколочные ранения получил ребенок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также обломки упали в районе улицы Индустриальная, горит автомобиль и трава на участке, добавил Развожаев.Он также отметил, что дым в районе внутреннего рейда Севастопольской и Южной бухт является средством маскировки, используемым российскими военными.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытия и безопасных местах.
https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html
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севастополь, михаил развожаев, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок

В Севастополе в результате воздушной атаки ранен ребенок - Развожаев

23:16 23.03.2024 (обновлено: 23:47 23.03.2024)
 
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Зенитный ракетный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО, по предварительным данным, сбили несколько воздушных целей. В ходе отражения вражеской атаки осколочные ранения получил ребенок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательный службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочные ранение", - написпл градоначальник в своем Telegram-канале.
Также обломки упали в районе улицы Индустриальная, горит автомобиль и трава на участке, добавил Развожаев.
Он также отметил, что дым в районе внутреннего рейда Севастопольской и Южной бухт является средством маскировки, используемым российскими военными.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытия и безопасных местах.
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
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