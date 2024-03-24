https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html
Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T01:14
2024-03-24T01:14
2024-03-24T01:35
михаил развожаев
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Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Во время атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку", - написал он в своем ТГ-канале.По данным властей, всего от осколков в ночь на 24 марта пострадали 4 человека.Ранее сообщалось о крупной массированной ракетной атаке, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html
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михаил развожаев, атаки всу на крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
Во время атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина и четверо пострадали
01:14 24.03.2024 (обновлено: 01:35 24.03.2024)
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Во время атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным властей, всего от осколков в ночь на 24 марта пострадали 4 человека.
"У подростка 18 лет - поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения - осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года - осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения - перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет", - уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось о крупной массированной ракетной атаке, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.
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