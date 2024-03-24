https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html

Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали

Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T01:14

2024-03-24T01:14

2024-03-24T01:35

михаил развожаев

атаки всу на крым

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123328458_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_29699a315d5d3babebac98439473f2a6.jpg

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Во время атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку", - написал он в своем ТГ-канале.По данным властей, всего от осколков в ночь на 24 марта пострадали 4 человека.Ранее сообщалось о крупной массированной ракетной атаке, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, атаки всу на крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя